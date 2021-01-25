СМИ: Джеймс, Карри, Дюрант и Харден вошли в предварительный состав сборной США на ОИ

Федерация баскетбола США определилась с предварительным составом мужской национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает NBC Sports в расширенный список вошло 60 игроков, среди которых такие звёзды Национальной баскетбольной ассоциации как Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, Кайри Ирвинга, Кевина Дюранта и Джеймса Хардена, Стефен Карри, Дэмьен Лиллард, Крис Пол, Расселл Уэстбрук и другие.

В предварительный список также вошёл пропускающий сезон из-за серьёзной травмы Клей Томпсон.

Сборная США по баскетболу 15 раз побеждала на Олимпийских играх, ещё один раз завоёвывала серебро и дважды — бронзу, таким образом американцы выигрывали медали на каждой из Олимпиад в которых участвовали.

Олимпийские игры в Токио изначально должны были пройти летом 2020 года, но были перенесены на 2021-й из-за коронавируса.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио.