Рекордный заплыв подо льдом Байкала, дебют Горы на ринге и Евсеев за рулём автобуса: околоспортивные события недели

Исландский актёр Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Горы в сериале «Игра престолов», дебютировал в боксе, а главный тренер сборной Зимбабве по футболу Здравко Логарушич обвинил соперников из Камеруна в использовании колдовства. Москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд, проплыв 85 метров подо льдом Байкала без специальной экипировки, бывший наставник «Уфы» Вадим Евсеев припарковал настоящий автобус, а известная рестлерша Эми Дюма обвинила руководителя WWE Винса Макмэна в том, что он вынудил её участвовать в откровенной сцене в одном из шоу. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Москвичка проплыла 85 метров подо льдом Байкала

Москвичка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма — 85 метров. Россиянка за полторы минуты преодолела дистанцию на озере Байкал и улучшила предыдущее достижение сразу на 15 м. Рекорду не помешали даже суровые климатические условия. В день заплыва температура воздуха в этом районе была -22 ºC, а воды — около нуля.

Причём под лёд Некрасова опустилась безо всякого аквалангистского снаряжения. На ней были лишь купальник и шапочка. На достигнутом женщина останавливаться не собирается и уже в этом году планирует взять рубеж в 100 м.

«На самом деле это очень сложно даже для подготовленного спортсмена. Представляете, сколько необходимо тренировок, чтобы расслабиться в ледяной воде. Нужно много лет работать над собой, чтобы организм реагировал на холод. Повторять подобное неподготовленным не советуем», — цитирует «Комсомольская правда в Иркутске» президента клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая, который помогал Некрасовой с организацией заплыва.

Актёр из «Игры престолов» провёл первый бой

Между тем исландец Хафтор Бьёрнссон также сумел одержать своеобразную победу над собой. Спортсмен и актёр, известный по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов», дебютировал в боксе. Первым соперником многократного призёра соревнований за звание «Самый сильный человек планеты» стал ирландец Стивен Уорд. Выставочный бой состоялся в Дубае 15 января и в записи транслировался по телевидению.

Одержать победу исландцу не удалось, несмотря на серьёзное превосходство в габаритах. Бьёрнссон, чей рост составляет 206 см, а вес — более 150 кг, был тяжелее соперника примерно на 60 кг. Однако поединок закончился вничью.

На этом актёр останавливаться не собирается. В сентябре Хафтор должен встретиться с другим представителем силового экстрима — Эдди Холом. Конфликт между ними разгорелся из-за спора, кому принадлежит мировой рекорд в становой тяге. Разрешить его мужчины решили на ринге. К слову, вес британца составляет 160 кг, поэтому бой между ними называют самым тяжёлым в истории.

Футбольный вратарь закончил карьеру ради бизнеса

А вот 23-летний футбольный вратарь Антони Свольфс неожиданно решил закончить карьеру. При этом молодого голкипера нельзя назвать абсолютно бесперспективным. На родине в Бельгии он защищал цвета таких команд, как «Мехелен», «Гент» и «Ваасланд-Беверен». Текущий сезон молодой человек начал в составе «Дордрехта», который выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. Свольфс провёл все 20 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата, а в последней игре с «Волендамом» даже отыграл на ноль.

Однако Антони решил сосредоточиться на бизнесе, ведь в последнее время он вынужден был совмещать футбол с управлением инвестициями.

«У меня с партнёром есть своя компания. Я помогаю людям инвестировать на финансовом рынке. Больше не могу совмещать этот бизнес с футбольной карьерой. Убеждён, что не смогу и в дальнейшем отдаваться этим двум сферам на 100%. Пытаюсь совмещать уже восемь месяцев, и это невозможно. Момент прощания может показаться странным, но я дал «Дордрехту» достаточно времени, чтобы найти преемника», — цитирует Свольфса AD.

Победа Камеруна после колдовского ритуала

В африканском футболе по-прежнему сильна вера в потусторонние силы. Многие местные команды до сих пор верят, что магия может помочь им одержать победу. Очередное подтверждение этому пришло с Кубка африканских наций, в котором принимают участие не легионеры, а исключительно игроки, выступающие в национальных первенствах своих стран.

И первый же матч между хозяевами турнира — Камеруном — и Зимбабве завершился скандалом. Главный тренер гостей Здравко Логарушич перед игрой сфотографировал лежащую на газоне стадиона мёртвую летучую мышь, сопроводив фото надписью: «Колдовство в Камеруне».

CHAN 2021 opener in Yaoundé overshadowed by pre-match accusations of witchcraft from the hosts by Zimbabwe coach Logarusic after a bat carcass is found on the pitch



Complete coincidence or foul play?#CHAN2021#CMRZIMpic.twitter.com/TjaJA1YFLV — Ed Dove (@EddyDove) January 16, 2021

Убийство этого животного — часть ритуала из чёрной магии под названием джуджу. Считается, что это должно принести команде удачу. Неудивительно, что к такому методу африканские футболисты прибегали неоднократно. Например, во время финала молодёжного Кубка Африки — 2017 между Сенегалом и Замбией сенегалец Ибраима Ндиайе вытащил мёртвую летучую мышь прямо из гетры и бросил её в ворота соперника.

Неизвестно, насколько камерунцам помогла магия, но в стартовом матче домашнего турнира они одержали победу с минимальным счётом.

Евсеев припарковал автобус

Бывший главный тренер «Амкара» и «Уфы» Вадим Евсеев дал необычное интервью Sports.ru. В частности, во время беседы журналист предложил специалисту припарковать настоящий автобус. Дело в том, что команды Евсеева славятся оборонительной манерой игры и часто, как говорят болельщики, «ставят автобус» у собственных ворот. С необычной задачей тренер справился успешно. Впрочем, это не должно удивлять, ведь во время выступления за белорусский «Торпедо-БелАЗ» Евсеев однажды управлял 220-тонным БелАЗом.

«Припарковал, нормально всё. Проще дома машину парковать, автобус большой. А вообще на автобусе ездить сложнее, чем в футбол играть», — признался Евсеев.

Также во время интервью журналист предложил шестикратному чемпиону России посмотреть пародии на самого себя в исполнении комментатора Петра Кузнецова. Евсеев оценил ролик, в котором он «поёт в караоке» и набирает лишь пять очков, и не скрывал смех.

«Великолепно вообще. Давай ещё больше делай. Правда, я не узнал себя, а так всё хорошо», — пошутил специалист.

Скандальные признания олимпийской чемпионки

В Греции разгорается скандал с участием олимпийской чемпионки 2004 года Софии Бекатору. Она обвинила высокопоставленного чиновника национальной федерации парусного спорта в сексуальном насилии, не назвав его имени. По её словам, этот эпизод произошёл ещё в 1998-м, когда спортсменке исполнился 21 год, но тогда она побоялась рассказать о нём, чтобы не испытывать проблем с продолжением карьеры.

Спустя 23 года Бекатору решилась раскрыть тайну, которую долгое время держала в себе. Через несколько дней после заявления вице-президент федерации Аристейдис Адамопулос подал в отставку с поста, а также покинул правящую партию «Новая демократия», но все обвинения в свой адрес отверг.

Слова поддержки олимпийской чемпионке высказали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и председатель Национального олимпийского комитета Спирос Капралос. А президент страны Катерина Сакелларопулу 18 января лично встретилась с Бекатору.

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В свою очередь, известная рестлерша Эми Дюма (Лита) призналась, что в 2006-м глава WWE Винс Макмэн заставил её принять участие в постельной сцене в рамках одного из шоу. По словам женщины, функционер хотел, чтобы она вместе со своим молодым человеком Эджем изобразила половой акт на глазах у фанатов.

Дюма отказалась, но Макмэн пригрозил ей увольнением. Не помогло даже заступничество со стороны звёзд рестлинга. В результате Лита всё же приняла участие в скандальной сцене, но после покинула WWE. В 2014-м она была принята в зал славы организации.

Смерть воспитанника ЦСКА в 39 лет

17 января не стало бывшего футболиста ЦСКА Сергея Родина. Он скончался в возрасте 39 лет. По словам известного агента Алексея Сафонова, экс-нападающий «просто не проснулся». Также Сафонов назвал его «одним из самых не реализовавших себя» футболистов армейцев.

В юности Родин подавал большие надежды и дебютировал в ЦСКА уже в 18 лет под руководством Олега Долматова. Однако заиграть в родной команде Сергею так и не удалось. В 2000-м он провёл пять матчей за красно-синих в чемпионате России, после чего перешёл в «Кубань».

Вернуться в элитный дивизион футболисту было не суждено. Он защищал цвета «Кристалла», «Металлурга-Кузбасс», «Видного», «Анжи», а завершил карьеру в 2011-м в саратовском «Соколе». Также нападающий провёл один матч за молодёжную сборную России и восемь — за юношескую.

По словам близкого друга Родина, экс-капитана национальной команды Романа Широкова, Сергей недавно получил тренерскую лицензию и находился в поисках работы. У него остались жена и приёмный ребёнок.