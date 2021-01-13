Завершение карьеры Монсоном, операция на сердце Лундквиста и пожар у Шкурихиной: околоспортивные события недели

Знаменитый хоккейный вратарь Хенрик Лундквист перенёс операцию на сердце, ветеран ММА Джефф Монсон получил тяжёлую травму и завершил карьеру незадолго до 50-летия, а у прославленной гимнастки Дарьи Шкурихиной произошёл пожар в квартире. Владелец «Манчестер Сити» купил старейший трофей, вручавшийся за победу в Кубке Англии, канадская болельщица выиграла в лотерею на МЧМ почти $9 млн, а японцы высказались за перенос или отмену Олимпиады в Токио. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Лундквист рассказал, как перенёс операцию на открытом сердце

Олимпийский чемпион Турина-2006 в составе сборной Швеции Хенрик Лундквист перенёс операцию на открытом сердце. Ему сделали замену аортального клапана, корня и восходящего отдела аорты. Хирургическое вмешательство длилось около пяти часов и прошло успешно. Уже на третий день 38-летний хоккеист опубликовал пост в Twitter, в котором рассказал о своём самочувствии и поблагодарил врачей за работу.

«Очень признателен прекрасному персоналу Кливлендской клиники. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я в очень хороших руках. Каждый день — это шаг в правильном направлении», — отметил Лундквист.

Швед считается одним из лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке. После 15 лет выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс» он в октябре прошлого года подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Однако вместе с Александром Овечкиным Лундквист, скорее всего, так и не сыграет. В декабре он объявил о вынужденном пропуске ближайшего сезона из-за проблем с сердцем. Ветеран может уже и не вернуться на лёд, поскольку столь длительная пауза в его возрасте — фактически приговор карьере. Кроме того, соглашение со «столичными» рассчитано до лета 2021 года. Капитан «Вашингтона» Овечкин пожелал Лундквисту здоровья и всё же выразил надежду на скорую встречу.

Монсон завершил карьеру и хочет возглавить сборную России по джиу-джитсу

Знаменитый боец смешанных единоборств Джефф Монсон по прозвищу Снеговик, которому через несколько дней исполнится 50 лет, объявил о завершении карьеры. Он пояснил, что получил полный разрыв сухожилия на тренировке, поэтому теперь ему придётся делать операцию. Восстановление после травмы, по словам Монсона, займёт один год.

Спортсмен не выступал в ММА с октября 2016 года, когда одолел американца Шеннона Ритча. В прошлом он встречался и с более маститыми соперниками. Так, в послужном списке Монсона значатся бои с такими звёздами, как Фёдор Емельяненко и Даниэль Кормье, а также победы над Сергеем Харитоновым, Алексеем Олейником и Александром Емельяненко. В 2020 году Монсон собирался побороться за золото на чемпионате мира по джиу-джитсу, однако пандемия коронавируса спутала ему карты. Монсон признался, что перенёс 11 операций за карьеру, и теперь его тело нуждается в отдыхе.

Натурализованный россиянин сможет сосредоточиться на своей деятельности в Совете депутатов городского округа Красногорск. Впрочем, Монсон подчеркнул, что планирует жить в Уфе, где собирается открыть школы джиу-джитсу и грэпплинга. В дальнейшем боец планирует занять должность главного тренера сборной России по джиу-джитсу.

Канадка выиграла почти $9 млн в лотерею во время МЧМ

Жительница канадской провинции Альберта Хейли Макнил выиграла $8,7 млн в лотерею во время молодёжного чемпионата мира по хоккею. Джекпот составлял $17,5 млн: половина этой суммы пойдёт на развитие хоккея в регионе. Впервые в истории лотерея проводилась в онлайн-формате.

По информации CTV News, победительница розыгрыша вместе с мужем Кайлом Айзеком переехала в Альберту с территории Юкон 12 лет назад. На мировом первенстве они болели за своего земляка Дилана Козенса и в какой-то момент решили купить лотерейный билет.

«Просто невероятно. В это было невозможно поверить. Всё казалось нереальным, пока мы не получили от Федерации хоккея Канады письмо с подтверждением, где говорилось: «Поздравляем!». Тогда мы поняли, что всё происходит на самом деле», — сказал Айзек.

Несмотря на многомиллионный выигрыш, Макнил, работающая в электросетевой компании, призналась, что не собирается уходить с работы. Супруги планируют потратить деньги на отпуск и погашение ипотечного кредита, также часть средств они отправят родственникам в Юкон. Кроме того, счастливчики захотели купить несколько свитеров Козенса в знак признательности за то, что он принёс им удачу.

Хозяин «Манчестер Сити» купил самый старый трофей Кубка Англии

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур ибн Зайд приобрёл на аукционе трофей, который вручался за победу в Кубке Англии с 1896 по 1910 год. Он считается одним из наиболее значимых артефактов в мировом футболе. Покупка обошлась шейху в $1,03 млн. Новый хозяин передал трофей во временное пользование Национальному музею футбола в Манчестере. После снятия ограничений из-за COVID-19 старинный кубок выставят на всеобщее обозрение. К слову, 117 лет назад этот трофей стал первым, выигранным «Манчестер Сити».

По мнению одного из руководителей «горожан» Халдуна Аль Мубарака, завоевание трофея в 1904 году стало поворотным моментом как для футбольного клуба, так и для всего Манчестера.

«Это прекрасные новости. Мы искренне благодарим шейха Мансура и «Манчестер Сити» за то, что самый старый из сохранившихся кубков Англии останется в стране и будет доступен для просмотра. Этот трофей занимает особое место в сердцах многих футбольных фанатов. В ноябре исполняется 150 лет с первого розыгрыша Кубка Англии. Это отличный способ начать празднование столь важной вехи», — приводит слова генерального директора Футбольной ассоциации Англии (FA) Марка Буллингема сайт «Сити».

Японцы выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио

Большинство жителей Японии высказались за перенос или отмену летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, запланированных на июль — август 2021 года. Такие данные приводит новостное агентство Kyodo со ссылкой на результаты телефонного опроса среди жителей страны.

Так, 44,8% респондентов считают, что Олимпиаду необходимо вновь отложить. За полную отмену соревнований выступили 35,3% опрошенных.

Сообщается, что 68,3% японцев остались недовольны мерами, принятыми правительством страны в связи с пандемией коронавируса, а 24,9% сочли решения властей правильными.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но их перенесли из-за ситуации с COVID-19. Ожидается, что соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допускал возможность повторного переноса соревнований.

Пожар в квартире гимнастки Шкурихиной

В квартире чемпионки Олимпийских игр 2008 года по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной в Нижнем Новгороде произошёл пожар. В своём Instagram-аккаунте спортсменка рассказала, что в ночь на 7 января зажгла свечу в комнате и ушла на кухню, а спустя некоторое время увидела дым, стелящийся по полу.

Шкурихина не смогла самостоятельно вызвать пожарных, поскольку батарея в её телефоне села, и побежала к управляющей домом. В это время в службу спасения позвонил сосед гимнастки.

«Пожарные приехали быстро! Благодарю их за это! И я только кричала: «Спасите кошку!» Грейс вынес пожарный на руках, это было так трогательно и мило», — написала она.

Помимо кошки, у гимнастки есть шиншилла — она тоже не пострадала. Девушка добавила, что огонь уничтожил не всю квартиру, однако ремонт предстоит сделать везде. Сейчас она отмывает стены от гари.

По словам Шкурихиной, при пожаре сгорели некоторые вещи и денежные накопления. При этом олимпийская золотая медаль осталась цела, рассказала она РИА Новости.

В заключение она призвала всех не оставлять открытый огонь без присмотра и учить этому детей.