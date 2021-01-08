Одноклубник Овечкина перенёс операцию на открытом сердце

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Хенрик Лундквист рассказал, как перенёс операцию на открытом сердце.
Одноклубник Овечкина перенёс операцию на открытом сердце
  • Reuters

Спортсмен опубликовал пост в Twitter. Он рассказал, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Операция длилась около пяти часов.

«Очень признателен прекрасному персоналу клиники. Последние несколько дней были довольно сумасшедшими, но чувствую, что я в очень хороших руках. Каждый день — это шаг в правильном направлении», — отметил Лундквист.

Ранее сообщалось, что заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли раскрыл судьбу канадского дивизиона в НХЛ.

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