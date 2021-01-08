Дэйли раскрыл судьбу канадского дивизиона в НХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не заинтересована в дальнейшем сохранении канадского дивизиона.

«У нас есть желание как можно быстрее вернуться к обычному разделению. В этом сезоне есть ряд уникальных моментов, которые добавляют интереса. Безусловно, канадский дивизион — один из них», — цитирует Дэйли Score.

По словам Дэйли, дивизион был создан для того, чтобы избежать затруднений при пересечении границы между США и Канадой в условиях пандемии коронавируса. Но в следующем сезоне продолжение такой практики не планируется.

Канадский дивизион уже существовал в НХЛ в период с 1926 по 1938 год.

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