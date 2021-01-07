В «Ванкувере» возлагают большие надежды на Подколзина

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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг высоко оценил хоккеиста молодёжной сборной России Василия Подколзина.
В «Ванкувере» возлагают большие надежды на Подколзина
  • © Пресс-служба Федерации хоккея России

По мнению функционера, он видит в нападающем сочетание внушительных габаритов, силы и игрового интеллекта.

«Он играет в стиле мощного форварда, который всегда оказывается первым на шайбе. Мы думали, что после перехода он будет для нас нападающим первой девятки. Но Подколзин может стать игроком из первой шестёрки, который способен забрасывать по 20—30 шайб за сезон», — цитирует Беннинга сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов высказался о результате сборной России на МЧМ.

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