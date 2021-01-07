Квартира олимпийской чемпионки по гимнастике Шкурихиной сгорела в рождественскую ночь

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В квартире олимпийской чемпионки Пекина-2008 по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной произошёл пожар.
Квартира олимпийской чемпионки по гимнастике Шкурихиной сгорела в рождественскую ночь
  • ©dariashkurihina
  • vk.com

Как рассказала сама спортсменка в Instagram, возгорание началось в ночь с 6 на 7 января. 30-летняя Шкурихина не назвала причину ЧП, но подписчики её аккаунта уточнили в комментариях, что всё случилось из-за оставленной без присмотра свечки.

Гимнастка добавила, что удалось спасти кошку и шиншиллу. При этом сгорели многие ценные вещи и денежные накопления. Олимпийская медаль в огне не пострадала.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступавший за «Алверку» из третьего дивизиона Португалии, скончался в возрасте 24 лет.

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