Квартира олимпийской чемпионки по гимнастике Шкурихиной сгорела в рождественскую ночь

В квартире олимпийской чемпионки Пекина-2008 по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной произошёл пожар.

Как рассказала сама спортсменка в Instagram, возгорание началось в ночь с 6 на 7 января. 30-летняя Шкурихина не назвала причину ЧП, но подписчики её аккаунта уточнили в комментариях, что всё случилось из-за оставленной без присмотра свечки.

Гимнастка добавила, что удалось спасти кошку и шиншиллу. При этом сгорели многие ценные вещи и денежные накопления. Олимпийская медаль в огне не пострадала.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступавший за «Алверку» из третьего дивизиона Португалии, скончался в возрасте 24 лет.