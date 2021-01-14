Базирование в Одинцове, сотрудничество с Сёминым и оригинальный герб: что известно о футбольном клубе «Красава»

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин согласился сотрудничать с «Красавой» Евгения Савина. В команде он будет выполнять обязанности тренера-консультанта. Известный блогер подчеркнул, что за свою работу специалист не получит ни рубля. Также клуб, который должен начать новый сезон в ПФЛ, обзавёлся необычным гербом. А принимать соперников коллектив с большой вероятностью будет в подмосковном Одинцове.

«У Жени очень хорошие идеи, поэтому буду ему помогать»

В 2021 году в России может появиться ещё один частный профессиональный клуб. Ещё в начале декабря известный блогер, автор YouTube-канала «Красава» Евгений Савин рассказал о желании создать собственный одноимённый ФК и заявить его в ПФЛ. А в январе стало известно о первом «трансфере» новой команды.

В своём Instagram Савин объявил о сотрудничестве с бывшим главным тренером «Локомотива» и сборной России Юрием Сёминым. По словам Евгения, опытный специалист будет исполнять обязанности тренера — консультанта коллектива.

«Круто, что с таким опытом и бэкграундом осталось желание помогать молодым. Молодёжь, готовьтесь!» — написал блогер.

Позже в интервью журналистам он объяснил, что Сёмин будет посещать сборы, просмотровые матчи и по своему желанию участвовать в тренировочном процессе. При этом к «ежедневной рутине» Юрий Павлович подключаться не собирается. Также Савин подчеркнул: экс-наставник «Локомотива» будет работать в клубе на безвозмездной основе.

«Юрий Павлович сразу сказал, что ему интересен этот проект. Для Сёмина это мотивация помогать. Клуб из второй лиги будет платить ему деньги? Как вы себе это представляете? Это просто смешно звучит. Тут чисто его инициатива. Я приятно удивлён, что Палыч хочет помогать молодым ребятам, чтобы этот проект получился», — приводит слова блогера «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Сёмин объяснил, чем именно его привлёк клуб бывшего футболиста.

«У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб. Женю знаю сто лет. Он бывший футболист. Когда-то я его приглашал в «Локомотив». Он талантливый парень, который хочет сделать хороший для российского футбола проект. Мне он показался интересным», — цитирует тренера Sport24.

«Хочу собрать отряд бесславных ублюдков»

Идею создать собственный профессиональный клуб Савин объяснил желанием дать второй шанс тем молодым футболистам (от 16 лет до 21 года), которые по тем или иным причинам не заиграли на профессиональном уровне.

«Я верю, что, если грамотно распределять свои деньги и деньги партнёров, можно нормально жить в профессиональном футболе, а не выживать каждый год», — объяснил блогер.

Спустя несколько дней он призвал подписчиков присылать ему варианты герба для «Красавы». В начале января экс-нападающий «Амкара» объявил победителя. Им стал проект с четырьмя пальцами с перстнями с буквами «К», «Р», «С», «В». Этот вариант является отсылкой к одному из самых популярных выпусков на YouTube-канале блогера, в рамках которого он посетил полуфинальный матч Лиги чемпионов-2018/19 между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0). При этом герб и весь мерч «Красавы» выполнен в жёлто-бело-серых цветах.

Параллельно с выбором эмблемы Савин продолжал поиски города, в котором будет базироваться его команда. В частности, в середине декабря он писал, что посетил подмосковные Королёв и Одинцово. В конце года блогер более подробно рассказал о создании клуба в интервью бывшему нападающему сборной России Дмитрию Сычёву и известному комментатору Денису Казанскому. По словам Евгения, он намерен «собрать отряд бесславных ублюдков».

«У меня всегда была мысль: придёт какой-то момент, я сделаю свою команду, соберу ребят, которые остались без контрактов, которых подвели агенты, типа неперспективные и так далее, кого не взяли в дубль после юношеского футбола, может, усилюсь ещё кем-то. И вот такой момент настал. Я хочу в следующем году сделать команду. Частично будут мои деньги, частично нашёл спонсоров. Я хочу показать, что эти ребята могут вылезать, что можно сделать клуб, который будет не существовать, а нормально себя чувствовать», — объяснил Савин в интервью YouTube-каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Также он признался, что при создании клуба столкнулся с огромным количеством проблем, поскольку, чтобы пройти лицензирование в ПФЛ, требуется выполнить множество требований.

«Пока нахожусь в таком лёгком шоке, потому что это куча всего. Мы ещё не дошли до тренера и сбора команды, а эти организационные моменты заставляют попотеть», — добавил Савин.

В том же интервью блогер сообщил, что, скорее всего, «Красава» будет всё же базироваться в подмосковном Одинцове.

«Там офигенный стадион, который практически готов принимать ФНЛ. Есть замглавы, сам бывший футболист. Короче, есть футбольное руководство, классный стадион, там даже подогрев имеется — это очень круто. И, в принципе, недалеко от Москвы. Так что пока Одинцово — фаворит», — подчеркнул Савин.

Между тем «Красава» станет далеко не первым частным профессиональным клубом в России. В РПЛ в настоящий момент выступают «Краснодар» Сергея Галицкого и «Спартак» Леонида Федуна. ФНЛ представлена песчанокопской «Чайкой», московским «Велесом» и тольяттинским «Акроном», причём две последние команды поднялись в подэлитную лигу только в прошлом году.

В 2019-м «Чайка» выиграла зону «Юг» ПФЛ и впервые в истории пробилась во вторую по силе лигу страны. «Велес» является детищем генерального директора по активным операциям ИК «Велес Капитал» Евгения Шиленкова. Столичный коллектив за пять лет проделал путь от любительских соревнований до шестого места в ФНЛ. Наконец, «Акрон» в 2018-м создал директор металлургической компании «Акрон Холдинг» Павел Морозов.

В ПФЛ частных клубов также достаточно. Например, ФК «Олимп-Долгопрудный», уверенно лидирующий в зоне 2, спонсируют «Долгопрудненская строительная компания» и «Звенигородская ДСК». А владельцем московской «Родины» является известный предприниматель Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов фиксированных цен Fix Price.

«У «Красавы», думаю, ничего не получится»

Для того, чтобы понять, какое будущее ждёт «Красаву» в ПФЛ, RT пообщался с председателем совета директоров «Олимпа-Долгопрудный» Владимиром Габуловым и бывшим владельцем «Спартака» и «Химок» Андреем Червиченко. По мнению экс-вратаря сборной России, проект Савина вполне может оказаться жизнеспособным.

«Если есть источник финансирования или, по крайней мере, понимание, откуда будет финансироваться клуб, в ПФЛ его можно содержать даже без крупного инвестора. Затраты зависят от потребностей, но речь идёт минимум о 15 млн рублей в год. А дальше всё зависит от требований: размер фонда заработной платы, количество людей на контрактах, логистика, пожелания по сборам. Существует очень много факторов, которые влияют», — объяснил Габулов.

Однако, по словам председателя совета директоров «Олимпа-Долгопрудного», пытаться жить за счёт продажи футболистов в ПФЛ на данный момент практически нереально.

«К сожалению, сейчас необходимой ротации между дивизионами в российском профессиональном футболе нет. Очень мало переходов из ПФЛ в ФНЛ и из ФНЛ в РПЛ. Всё-таки команды Премьер-лиги в большей степени должны формироваться исполнителями из низших лиг, как это было в 1990-х», — добавил Габулов.

Наконец, большим плюсом для «Красавы» бывший вратарь сборной России назвал базирование неподалёку от Москвы.

«Совета Савин не спрашивал, но говорил, что у него родилась такая идея. Повторюсь, ключевой момент — источник финансирования. Если он существует и будет оставаться стабильным, всё возможно. Также большую роль играет наличие инфраструктуры: базы, стадиона, тренировочных полей. Савин сказал, что, вероятно, его команда будет играть в Одинцове. Конечно, близость к Москве пойдёт ей только на пользу», — подытожил Габулов.

В свою очередь, Червиченко, напротив, подчеркнул, что не верит в проект Савина. Бывший владелец «Спартака» предположил, что «Красава» просуществует не больше одного сезона, после чего «погаснет».

«У «Красавы», думаю, ничего не получится. В нынешних реалиях содержать клуб ПФЛ — дорогое удовольствие. Савину потребуется минимум 10 млн рублей. Деньги уходят на зарплату (30—50 тыс. рублей) и премиальные футболистам, аренду стадиона и тренировочных полей. Но основная статья расходов — переезды. Хорошо, если до места проведения матча можно добраться на автобусе, а если нет — перелёт обойдётся недёшево», — заявил эксперт в интервью RT.

По мнению Червиченко, клубу не поможет и популярность Савина. В этом плане он сравнил «Красаву» с другим известным подмосковным проектом, который создавался в начале прошлого десятилетия — щёлковской «Спартой».

«Возможно, люди ради интереса могут прийти на несколько матчей команды, но не больше. В качестве примера можно вспомнить щёлковскую «Спарту», которая создавалась как футбольный проект «30 спартанцев» на канале «Россия 2». Её тогда возглавил Андрей Тихонов. Выше третьего дивизиона команда не поднялась», — напомнил бизнесмен.

Не верит бывший владелец «Спартака» и в то, что у клуба получится зарабатывать деньги на продаже игроков.

«Это скорее версия для печати. Люди хотят дать понять, что «Красава» — нестандартный проект. Возможно, кто-то на это поведётся. На самом деле все хорошие футболисты уже лет с 14 расписаны по агентам и вряд ли кто-то позволит им болтаться в непонятной «банде бесславных ублюдков», как сказал Савин. А поймать бога за бороду, наверное, можно только один раз в жизни. Возможно, кто-то в «Красаве» и выстрелит», — подытожил Червиченко.