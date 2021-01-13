Габулов рассказал, сколько денег понадобится «Красаве» Савина для участия в ПФЛ
- РИА Новости
«Если есть источник финансирования или, по крайней мере, понимание, откуда будет финансироваться команда, в ПФЛ клуб можно содержать даже без крупного инвестора. Затраты зависят от потребностей, но речь идёт о минимум 15 млн рублей в год. А дальше всё зависит от потребностей: размер фонда заработной платы, количество людей на контрактах, логистика, пожелания по сборам. Есть очень много факторов, которые влияют», — сказал Габулов RT.
Ранее экс-вратарь сборной России заявил, что сегодня клубу ПФЛ жить за счёт продажи футболистов нереально.