Габулов рассказал, сколько денег понадобится «Красаве» Савина для участия в ПФЛ

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» рассказал, сколько денег понадобится ФК «Красава» для участия в сезоне.

«Если есть источник финансирования или, по крайней мере, понимание, откуда будет финансироваться команда, в ПФЛ клуб можно содержать даже без крупного инвестора. Затраты зависят от потребностей, но речь идёт о минимум 15 млн рублей в год. А дальше всё зависит от потребностей: размер фонда заработной платы, количество людей на контрактах, логистика, пожелания по сборам. Есть очень много факторов, которые влияют», — сказал Габулов RT.

Ранее экс-вратарь сборной России заявил, что сегодня клубу ПФЛ жить за счёт продажи футболистов нереально.