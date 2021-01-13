Экс-вратарь сборной России: сегодня клубу ПФЛ жить за счёт продажи футболистов нереально

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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, в настоящее время работающий председателем совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги «Олимп-Долгопрудный», считает, что клубам на уровне ПФЛ тяжело выживать исключительно за счёт продажи игроков.
Экс-вратарь сборной России: сегодня клубу ПФЛ жить за счёт продажи футболистов нереально
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«На уровне ПФЛ на сегодняшний день это нереально. Если только выстроить системную работу во всей лиге с прицелом на подготовку и продажу футболистов, создать конкурентную среду среди клубов. Тогда такая возможность появится. Всё зависит от нацеленности руководителей клубов, квалификации тренеров. К сожалению, сейчас необходимой ротации между дивизионами в российском профессиональном футболе нет. Очень мало переходов из ПФЛ в ФНЛ и из ФНЛ в РПЛ. Всё-таки команды Премьер-лиги в большей степени должны формироваться исполнителями из низших лиг», — сказал Габулов RT.

Ранее Габулов рассказал, советовался ли с ним Савин о создании ФК «Красава».

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