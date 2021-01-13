Габулов рассказал, советовался ли с ним Савин о создании ФК «Красава»

Председатель совета директоров клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов заявил, что известный блогер Евгений Савин общался с ним перед созданием своего футбольного клуба.

«Совета не спрашивал, но говорил, что у него родилась такая идея. Повторюсь, ключевой момент — источник финансирования. Если он есть и будет оставаться стабильным, всё возможно. Также большую роль играет наличие инфраструктуры: базы, стадиона, тренировочного поля. Савин сказал, что, вероятно, его команда будет играть в Одинцове. Конечно, близость к Москве пойдёт ей только на пользу», — сказал Габулов RT.

Ранее Савин заявил, что Сёмин будет бесплатно работать в его клубе.