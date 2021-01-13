Савин заявил, что Сёмин будет бесплатно работать в его клубе

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Блогер Евгений Савин раскрыл финансовую составляющую приглашения в ФК «Красава» известного российского тренера Юрия Сёмина.

«Юрий Павлович сразу сказал, что ему интересен этот проект. Для Сёмина это мотивация помогать. Клуб из второй лиги будет платить ему деньги? Как вы себе это представляете? Это смешно звучит. Это чисто его инициатива. Я был приятно впечатлён тем, что Палыч хочет помогать молодым ребятам, чтобы этот проект получился. Это абсолютно безвозмездная помощь, без денег», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

ФК «Красава» планирует начать выступления в сезоне-2021/22 с Профессиональной футбольной лиги.

Ранее Савин рассказал о том, какой будет роль Сёмина в ФК «Красава».

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