Савин рассказал о том, какой будет роль Сёмина в ФК «Красава»

Популярный блогер Евгений Савин прокомментировал приглашение бывшего тренера сборной России и московского «Локомотива» Юрия Сёмина в качестве консультанта ФК «Красава».

«У нас будет молодой тренерский штаб, молодой спортивный директор. Возможно, нам удастся привлечь кого-то из бывших футболистов. Родилась идея позвать кого-то из мэтров в качестве консультантов. Я предложил Юрию Павловичу. Он согласился. Я был приятно удивлён, что с его статусом, титулами и весом в российском футболе он захотел помочь молодым запускать свою карьеру», — цитирует Савина «Спорт-Экспресс».

Также видеоблогер рассказал о задачах Сёмина на новой должности.

«Он будет приезжать на все просмотровые матчи, сборы. Частично, по своему желанию, участвовать в тренировочном процессе. Обязательно будет приезжать на все официальные игры. Юрий Палыч — это конкретный консультант клуба, но он не будет участвовать в ежедневной рутине. Он будет всё время направлять, подсказывать, в том числе и мне — как президенту клуба. Палыч заряжен. Он готов поделиться своим опытом с молодыми. Видно, что у него огонь внутри», — добавил Савин.

73-летний Сёмин находится без работы после того, как 1 июня 2020 года истёк его контракт с «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что Сёмин будет тренером-консультантом команды Савина «Красава».