От редкого шанса до полигона для экспериментов: чем интересен чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске таит в себе больше интриг, чем может показаться. Впервые за долгое время тёмные лошадки имеют шанс выстрелить и пробиться в сборную страны, воспользовавшись отсутствием одних звёзд и не лучшей формой других. Для танцевального дуэта Александра Степанова/Иван Букин и спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов турнир станет серьёзной проверкой на стрессоустойчивость, а для Александры Трусовой — последним полигоном для экспериментов с прыжками перед олимпийским сезоном.

Декабрь 2020-го сделал всё, чтобы чемпионат России, традиционно завершающий календарный год у фигуристов, окончательно потерял всякий смысл. Последовательное снятие с турнира ведущих спортсменов почти во всех видах программы убедило не только болельщиков, но и, вероятно, федерацию в том, что соревнования в Челябинске лишились своей отборочной функции и следует пересмотреть и огласить новые критерии отбора в сборную, оставив национальному первенству статус «ещё одного старта» в небогатый на спортивные события коронавирусный год. И всё же ЧР невероятно интересен. Чем именно? Тем, что ему предстоит стать абсолютно разным.

Чемпионат-шанс

Титул чемпиона страны всегда считался в российском фигурном катании особенно ценным. То же самое происходило одно время в США в те периоды, когда сильных одиночников и одиночниц оказывалось гораздо больше, чем вакансий в национальной команде. Даже если критерии отбора будут глобально пересмотрены, вряд ли ФФККР пойдёт на то, чтобы лишить чемпионов России права представлять страну на чемпионате мира. А это означает, что шанс пробиться на главный старт могут получить самые непредсказуемые фигуристы.

Вероятность сенсаций увеличивает в данном случае тот факт, что позиции значительной части даже тех лидеров, которые приедут в Челябинск, очень сильно пошатнули вирусные заболевания. Переболели Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова/Иван Букин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, да и вообще, наверное, проще перечислить тех, чей тренировочный режим не был серьёзно нарушен COVID-19. Основной вал заболевших пришёлся как раз на декабрь, а это означает, что спортсмены реально не имели возможности полноценно восстановиться.

Чемпионат-полигон

Нынешнее первенство невероятно важно для Саши Трусовой. Фигуристку в этом сезоне в основном критикуют за её безудержное и не всегда оправданное рвение исполнять в произвольной программе максимально возможное количество четверных прыжков, но на самом деле Трусову безо всякого преувеличения можно назвать стратегическим оружием страны. Она — тот самый джокер российского одиночного катания, который может сыграть в любой момент. Даже скептики сходятся во мнении, что, если Саша начнёт безошибочно исполнять весь свой умопомрачительный прыжковый набор, соревноваться с ней не сможет ни одна фигуристка в мире. И эти слова применимы только к Трусовой.

Нынешний сезон — тот самый, в котором уместны любые эксперименты. А уровень стресса, традиционно присущий чемпионату России, превращает эти соревнования в идеальный полигон для проверки собственного потенциала. Ведь даже если допустить, что планируемое в марте мировое первенство не состоится, это не отменяет задачи Трусовой как можно быстрее сделать свои программы уверенными и стабильными. Не откладывая эксперименты с прыжками на олимпийский сезон.

Чемпионат-заявка

Среди всех российских фигуристов есть два дуэта (танцевальный и спортивный), которые в нынешней ситуации стоят особняком. Александра Степанова/Иван Букин ещё не появлялись в этом сезоне на публике, поэтому для них выступление в Челябинске — заявка на собственное будущее. Основные соперники этой пары, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, в определённом смысле оторвались от соотечественников в прошлом сезоне, выиграв чемпионат Европы в Граце. Они же сумели записать в свой актив ещё один бонус в виде неофициальной рекордной суммы баллов за ритм-танец на этапе Гран-при в Москве (91,13).

Нынешний сезон дуэт Александра Жулина проводит со старой короткой и новой произвольной программами. Чемпионат России Вика с Никитой пропускают, но в общих чертах уже понятно, чего от них можно ждать, тем более Жулин сообщил, что думает о том, чтобы вернуть старую произвольную постановку к чемпионату мира, если, разумеется, тот состоится. А вот у Степановой и Букина есть шанс удивить, запомниться, заставить о себе говорить как о фаворитах, тем более в Челябинске они ими станут.

Для Евгении Тарасовой/Владимира Морозова старт в Челябинске — прекрасная возможность попробовать застолбить за собой титул первой пары страны и тем самым избежать повторного отбора, если допустить, что он будет назначен на февраль. В принципе это важно для каждой из четырёх пар, претендующих на три места в сборной, но Тарасовой/Морозову сложнее: в текущей иерархии их позиции выглядят наиболее уязвимо.

Чемпионат-дебют

В Челябинске должны состояться две премьеры, каждая из которых интригует по-своему. В женском одиночном катании чемпионат станет первым для Камилы Валиевой — 14-летней фигуристки, к которой уже намертво прикрепился титул потенциальной олимпийской чемпионки — 2022. Даже шестикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая по этому поводу высказалась.

«Никому не хочу выписывать карт-бланш, но с таким уровнем катания место на олимпийском пьедестале будет для Валиевой вполне реальным. В юниорах ей давно уже делать нечего — это аксиома. Там она уже выиграла всё, что только можно. Фигуристка осваивается во взрослой компании: техническая и артистическая составляющие у неё сейчас на самом высоком уровне», — приводит слова Слуцкой Teamrussia.

Не согласиться сложно. И это означает, что чемпионкой страны вполне может стать спортсменка, для которой доступ на взрослый уровень пока закрыт, а победа не принесёт ничего, кроме морального удовлетворения.

Главный дебютант мужского турнира — Михаил Коляда. В перечне его титулов значатся две победы в национальных первенствах, но обе случились в прежней жизни, когда Михаил был юн, катался у Валентины Чеботарёвой и искренне полагал, что у него всё впереди. Сейчас же для фигуриста и его нынешнего наставника Алексея Мишина это первый по-настоящему серьёзный старт. И если тренеру давно уже не нужно никому ничего доказывать, то для Коляды чемпионат страны — прекрасная возможность показать себя во всей красе и доказать, что всё, что случилось с ним за последний год — к лучшему.

Чемпионат-подарок

Турнир должен был быть проведён хотя бы потому, что пока ещё никакому другому российскому городу не удалось переплюнуть Челябинск в плане организации и гостеприимства. За последние четыре года это уже четвёртый крупный турнир (город по разу принимал у себя юниорское и взрослое национальные первенства, а также этап юниорской серии Гран-при) и каждый был проведён на высочайшем уровне.

Отдельная вишенка на торте — анонсированное участие в показательных выступлениях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Женя была вынуждена отказаться от участия в чемпионате страны из-за перенесённого в достаточно тяжёлой форме коронавируса, но, согласившись приехать в Челябинск, дала понять, что настроена на продолжение сезона более чем серьёзно.

И можно только пожалеть, что, отменив чемпионат Европы в Загребе, Международный союз конькобежцев не предложил перенести его в Челябинск. Уверена, что задача оказалась бы южноуральцам по зубам.