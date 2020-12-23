Мишин ставит выше Загитовой только Месси

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на попадание олимпийской чемпионки Алины Загитовой в топ-5 самых популярных спортсменов России согласно опросу ВЦИОМ.

Загитова разделила четвёртое место с хоккеистом Александром Овечкиным. Первое место в рейтинге занял боец Хабиб Нурмагомедов, вторым стал футболист Артём Дзюба, третьим — теннисист Даниил Медведев.

«Для меня Алина уже давно не просто фигуристка. Она уже и публичная личность. У неё потрясающая работоспособность, и она очень талантлива. Как девушка, спортсменка и медийная личность она мне импонирует. Впереди неё я бы поставил только одного спортсмена — Лионеля Месси, который недавно побил рекорд Пеле. Я понимаю, что рейтинг состоит из российских спортсменов, но моё мнение таково», — приводит слова Мишина «СЭ».

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Екатерина Боброва не видит смысла в возвращении Загитовой в спорт.