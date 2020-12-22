Боброва не видит смысла в возвращении Загитовой в спорт

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва считает, что прославленной российский фигуристке Алине Загитовой незачем возвращаться в спорт.

«Она пропустила сезон — возвращаться очень тяжело. Она уже выиграла всё и вся, она чемпионка и великая спортсменка. Ей нужна мотивация. Прыгнуть четверной прыжок? Не знаю, мне кажется, так себе мотивация. Мне кажется, что Алина сейчас одна из самых продаваемых. Она прекрасна сейчас как женщина. У неё прекрасные красивые ноги, оформилась женская грудь. Это очень красиво для жизни, но для спорта нужна другая форма. Зачем ей садиться на диеты, не пить воду, не есть, вообще ничего не делать? Сложно похудеть и вернуться в ритм фигурного катания, когда уже прочувствовал вкус жизни, у тебя куча контрактов. Ты ходишь по мероприятиям, тебя хотят видеть ведущей, приглашают и оплачивают всё. Зачем? Плюс у нас сейчас очень серьёзная конкуренция в женском одиночном катании. Я не говорю, что она не сможет. Остаётся вопрос, надо ли ей, хочет ли?» — сказала Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

18-летняя Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

Ранее Сёмин заявил, что Загитова привлекает к фигурному катанию большое количество людей.