Трагедия в Капруне: как пожар на фуникулёре 20 лет назад унёс жизни чемпионки мира по фристайлу и десятков лыжников

11 ноября 2000 года на горнолыжном курорте Капрун в Австрии произошёл пожар, который унёс жизни 155 человек. Большинство из них были горнолыжниками и сноубордистами, которые в тот день поднимались на фуникулёре на гору Кицштайнхорн. Среди погибших оказалась чемпионка мира по фристайлу Сандра Шмитт, которой на тот момент было всего 19 лет. RT вспоминает обстоятельства трагедии 20-летней давности.

11 ноября 2000 года мир спорта потрясла одна из самых страшных трагедий в истории. При подъёме на гору Кицштайнхорн в Австрии в результате пожара на фуникулёре погибли 155 человек, большинство из которых были любителями горных лыж и сноуборда. Среди жертв оказались и профессиональные спортсмены, в том числе действующая чемпионка мира по лыжному фристайлу Сандра Шмитт и несколько паралимпийцев.

К трагедии привело стечение сразу нескольких обстоятельств. Фуникулёрный поезд, в котором начался пожар, был принят в эксплуатацию в 1993 году. Как правило, такой вид транспорта не имеет собственного двигателя и баков с топливом, а поднимается и спускается с помощью тросов. От своего предшественника обновлённый состав отличался наличием гидравлической системы тормозов, которая должна была его остановить в случае обрыва троса.

Также по теме Недоказанный прецедент: как смерть велогонщика Йенсена на Играх 60 лет назад изменила отношение к допингу в спорте 26 августа 1960 года во время Олимпийских игр в Риме погиб датский велогонщик Кнуд Энемарк Йенсен. За 20 км до финиша он упал из-за...

В подобных поездах вероятность пожара сводится практически к нулю, и поэтому он не имел необходимых технических средств для предотвращения и тушения огня, а также быстрой эвакуации пассажиров. Двери вагонов можно было открыть только снаружи, а огнетушители хранились в отдельных кабинах для контролёров. В поезде не было детекторов дыма, стоп-крана и средств связи с пассажирами, которые в случае опасности не могли получить инструкций от персонала.

Утром 11 ноября 2000 года практически забитый под завязку поезд с 161 пассажиром и одним контролёром в верхнем вагоне отправился наверх к Кицштайнхорну. Кабина контролёра в нижнем вагоне в это время была пустой, однако в ней работал бытовой обогреватель. Он находился рядом с масловодом тормозной системы. Вскоре после того, как поезд отправился в путь, труба масловода из-за обогревателя расплавилась, а масло вытекло на нагревательный элемент и загорелось.

О начавшемся пожаре контролёр в верхнем вагоне не мог ничего знать, и поезд продолжил движение. Пассажиры нижнего вагона в этот момент уже начали задыхаться. Часть пути фуникулёра проходила по 3300-метровому наклонному туннелю, и горящий поезд вскоре заехал прямо в него. Проехав 600 м, он всё-таки остановился из-за падения давления в тормозной системе.

Запертые снаружи пассажиры нижнего вагона попытались выбраться из него, разбив окно. Большинство из тех, кто ещё не потерял сознание от дыма, бросились бежать наверх. Открывший вручную двери контролёр тоже повёл пассажиров к верхней станции. Это стало главной ошибкой, так как по туннелю воздух вместе с убивающим почти мгновенно дымом шёл снизу вверх.

Об этом знали пожарный-доброволец Торстен Гедлер и строитель Эрвин Гётц, ранее работавший с дымоходами. Они крикнули пассажирам, что им необходимо бежать вниз, и их послушали только десять человек. Все вместе они оказались в безопасности уже спустя десять минут.

Все те, кто остался в поезде или пошёл наверх, погибли. Жертвами пожара в фуникулёре стали также контролёр и пассажир встречного поезда, направлявшегося вниз. Дыма было так много и он двигался по туннелю настолько быстро, что им отравились ещё три человека на верхней станции, не успевшие вовремя выйти наружу.

Трагедия произошла в субботу, в самом начале горнолыжного сезона, когда отдыхающих было особенно много. Некоторые из них приехали на Кицштайнхорн целыми семьями. Кроме австрийцев на курорте было много иностранных туристов, в том числе несколько военных из США, отмечавших национальный праздник День ветерана.

Пожар унёс жизни и нескольких спортсменов. Среди них была занимавшаяся могулом 19-летняя немка Сандра Шмитт. В столь юном возрасте она уже одержала пять побед и в общей сложности десять раз поднималась на подиум этапов Кубка мира, а также завершила последний сезон на третьем месте в общем зачёте своей дисциплины. Главным достижением Шмитт стала победа на чемпионате мира в парном могуле в 1999 году. Незадолго до смерти она завершила подготовку к новому сезону и поехала на Кицштайнхорн, чтобы отдохнуть вместе с родителями.

Трагедия также унесла жизни четырёх австрийских спортсменов, выступавших на соревнованиях для глухих. Один из них, 37-летний Йозеф Шауппер, был чемпионом и многократным призёром Сурдлимпийских игр. Свои последние награды он выиграл за год до смерти. Погиб в туннеле и 14-летний немецкий лыжник Себастьян Гайгер, входивший в молодёжную сборную Баварии.

Ответственность за смерть 155 человек в итоге никто не понёс. К суду привлекались сотрудники компании, занимавшейся эксплуатацией фуникулёра, технические работники и инспекторы организации по техническому надзору, однако все они были оправданы за недостатком доказательств.