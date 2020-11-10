В ОКР выразили соболезнования в связи со смертью тренера Москвина

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали смерть заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Игоря Москвина.

«Ушёл из жизни выдающийся человек, который внёс огромный вклад в развитие любимого миллионами людей вида спорта. Москвин, без преувеличения, создал фигурное катание Санкт-Петербурга и заложил победные традиции отечественной школы. Игорь Борисович добился заметных достижений как спортсмен. Трехкратный чемпион СССР в парном катании, он стал первым советским фигуристом, который в 1956 году вместе с партнёршей Майей Беленькой и другой спортивной парой Лидия Герасимова — Юрий Киселев, принял участие в чемпионате Европы. Перейдя на тренерскую работу, Игорь Борисович воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

В организации принесли соболезнования супруге специалиста Тамаре Москвиной, его родным и близким, а также Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и любителям фигурного катания.

Москвин умер 10 ноября на 92-м году жизни.

Ранее в ФФККР прокомментировали уход из жизни Москвина.