В ФФККР прокомментировали уход из жизни тренера Москвина

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского тренера Игоря Москвина.

«Я всегда очень уважал Игоря Борисовича, он один из могикан, который вместе со Станиславом Жуком был основным двигателем отечественного фигурного катания. С Москвиным всегда очень приятно было встречаться», — цитирует Писеева РИА Новости.

Почётный президент ФФККР назвал Москвина великим тренером и дипломатом, а также образцом того, каким должен быть настоящий наставник. По его словам, Игорь Борисович не только досконально знал профессию с технической точки зрения, но и умел найти подход к своим воспитанникам.

Ранее сообщалось, что Москвин скончался на 92-м году.