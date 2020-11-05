Поражение ПСЖ в Лейпциге, победа «Истанбула» над МЮ и пятый гол подряд Месси с пенальти: чем завершился 3-й тур ЛЧ

«Лейпциг» дома одержал волевую победу над ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» в Турции сенсационно уступил команде «Истанбул Башакшехир». Лионель Месси помог «Барселоне» обыграть киевское «Динамо» и забил пятый мяч подряд с пенальти в текущем сезоне. А Эрлинг Холанн, оформив дубль в матче с «Брюгге», догнал в списке лучших бомбардиров турнира Адриано и Роналдо. RT рассказывает, чем завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов.

12 сейвов 18-летнего дебютанта

Киевское «Динамо» понесло серьёзные потери из-за вспышки COVID-19 и, как ранее «Шахтёр», вынуждено было внести серьёзные коррективы в состав перед матчем с «Барселоной». Так, в Испанию не полетели сразу десять футболистов, среди которых два основных вратаря бело-голубых Георгий Бущан и Денис Бойко, защитники Виталий Миколенко и Александр Караваев и полузащитник Николай Шапаренко. А капитан Сергей Сидорчук не мог помочь команде из-за дисквалификации.

Место на последнем рубеже занял 18-летний дебютант ЛЧ Руслан Нещерет. Хранил свои ворота в неприкосновенности он недолго. Уже на пятой минуте Лионель Месси, проводящий 150-й матч в еврокубках, заработал пенальти и сам его реализовал. Аргентинец отличился с одиннадцатиметровой отметки в третьей игре ЛЧ подряд. Примечательно, что в текущем сезоне он все пять своих мячей (четыре в составе «Барселоны» и один — за сборную Аргентины) забил с пенальти, а с игры в последний раз отличался во встрече 1/8 финала ЛЧ с «Наполи» в начале августа.

Что же касается Нещерета, то неудачное начало его не сломило. Впоследствии он неоднократно спасал «Динамо», записав в свой актив 12 сейвов. Пробить его в середине второго тайма удалось лишь Жерару Пике.

При этом нельзя сказать, что киевляне не создавали моменты у ворот вернувшегося в строй после повреждения Марка-Андре Тер Стегена. Однако немец провёл великолепную игру и совершил целый ряд невероятных спасений. Неслучайно полузащитник соперника Александр Андриевский даже сравнил его с Человеком-пауком. Но на 75-й минуте Виктор Цыганков, грамотно сыграв на добивании, всё же сделал счёт 2-1, и «Динамо» потерпело достойное поражение.

В свою очередь, «Ювентус» на выезде разгромил «Ференцварош» — 4:1. Главным героем противостояния стал даже не вернувшийся в состав Криштиану Роналду, а проводивший сотый матч за туринцев Альваро Мората. Испанский нападающий оформил второй дубль в текущем розыгрыше ЛЧ. Теперь в его активе четыре из шести голов команды в турнире.

Одну из результативных передач Морате отдал Роналду, для которого нынешний сезон ЛЧ — 18-й подряд. Более затяжная серия только у экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса — 20 сезонов.

А в концовке встречи помощь маститому сопернику оказал вратарь «Ференцвароша» Денеш Дибус. Сначала он позволил обокрасть себя Пауло Дибале, а затем вынес мяч прямо на аргентинца, и после его удара мяч в створ срезал защитник венгерской команды Лаша Двали. Гол Франка Боли на 90-й минуте лишь немного улучшил настроение проигравшей стороне.

Первая победа Шкртела в Лиге чемпионов за 11 лет

В центральном матче игрового дня сошлись два полуфиналиста прошлого сезона ЛЧ «Лейпциг» и ПСЖ, выступающие в группе H. Обе команды по итогам первых туров набрали всего по три очка, а потому им необходима была победа. Любопытно, что в преддверии важной встречи несколько футболистов парижской команды застряли в лифте и провели в нём более часа.

Впрочем, на их игре это не сказалось. Уже на шестой минуте Анхель Ди Мария открыл счёт после грубой ошибки Дайотшанкуля Упамекано. А вскоре молодой французский защитник сыграл рукой в собственной штрафной, но аргентинец не сумел реализовать пенальти.

«Лейпцигу» удалось отыграться незадолго до перерыва, когда Кристофер Нкунку после прострела с левого фланга низом точно пробил в левый от себя угол из полукружия штрафной. Вопросы в данном эпизоде возникли к вратарю ПСЖ Кейлору Навасу, который не успел среагировать на несильный удар. А в начале второго тайма немецкий коллектив заработал пенальти, который реализовал Эмиль Форсберг. Вдобавок на 69-й минуте парижане остались в меньшинстве — Идрисса Гейе получил вторую жёлтую карточку за грубый фол в центре поля.

В оставшееся до финального свистка время французский коллектив не имел шансов сравнять счёт, а на 95-й минуте остался вдевятером после того, как привезший пенальти Преснель Кимпембе заработал второй «горчичник». Таким образом, «Лейпциг» одержал волевую победу, а ПСЖ, набрав три очка в первых трёх матчах группового этапа, повторил свой худший старт на данной стадии ЛЧ. Ранее столько же баллов команда набирала в 1998-м и 2005-м. И эти сезоны стали единственными для парижан, в которых они не смогли выйти в плей-офф главного еврокубка.

Главная же сенсация произошла в противостоянии «Истанбула Башакшехира» и «Манчестер Юнайтед» в Стамбуле. Манкунианцы крайне неудачно начали сезон АПЛ, набрав лишь семь очков в шести матчах, но обыграли ПСЖ и «Лейпциг» в ЛЧ с общим счётом — 7:1. Турецкий коллектив, напротив, потерпел в главном еврокубке два поражения и не забил ни одного мяча.

Однако уже в первом тайме матча с «МЮ» хозяева отличились дважды, воспользовавшись грубейшими ошибками защитников соперника. Сначала Демба Ба убежал на рандеву с Дином Хендерсоном со своей половины поля, а затем Эдин Вишча спокойно расстрелял створ после прострела с левого фланга.

Один мяч гостям удалось оперативно отыграть усилиями Антони Марсьяля, но увезти из Турции хотя бы очко они не смогли. При этом на 92-й минуте экс-защитник «Динамо» и «Москвы» Александр Епуряну вынес мяч с линии собственных ворот.

Так «Истанбул» одержал дебютную победу в ЛЧ в истории клуба. А для бывшего защитника «Зенита» Мартина Шкртела она стала первой в турнире за 11 лет и 49 дней. Последний раз он выигрывал в рамках еврокубка ещё с «Ливерпулем» осенью 2009-го. Более длинная неудачная серия принадлежит голландцу Денни Ландзату, у которого две победы в ЛЧ разделили 14 лет и 227 дней (между 1996-м и 2010-м).

Шестой подряд матч Менди на «ноль»

Между тем соперник «Краснодара» по группе E «Челси» дома разгромил «Ренн» — 3:0. Одержать уверенную победу лондонцам не помешало даже отсутствие заболевшего коронавирусом Кая Хаверца. Уже к перерыву подопечные Фрэнка Лэмпарда реализовали два пенальти. Оба стали следствием нарушений правил со стороны бразильского защитника гостей Далберта, который в итоге получил красную карточку в конце первого тайма.

Дубль с одиннадцатиметровой отметки оформил Тимо Вернер. К слову немец, как и Месси, забил три мяча с «точки» в текущем сезоне ЛЧ. Мало того из десяти голов, которыми нападающий отметился в главном еврокубке, сразу шесть пришлись на пенальти. В начале же второй половины встречи дело до разгрома довёл Тэмми Абрахам.

А для вратаря «Челси» Эдуара Менди эта встреча была особенно важной, ведь он только осенью переехал в Англию из «Ренна». В итоге он провёл шестую подряд игру на «ноль» в составе лондонцев, которые не пропустили в пяти последовательных матчах во всех турнирах впервые за десять лет.

14 голов Холанда в ЛЧ

А оппонент «Зенита» дортмундская «Боруссия» воспользовалась ничьей в Санкт-Петербурге и, разгромив на выезде «Брюгге» — 3:0, возглавила группу F с шестью очками.

Судьба встречи была решена уже в первом тайме, когда немецкий коллектив забил три безответных мяча. Счёт открыл Торган Азар, а затем дубль оформил Эрлинг Холанд. В текущем сезоне ЛЧ на его счету уже четыре гола, и он лидирует в гонке бомбардиров турнира вместе с Диогу Жотой, Маркусом Рашфордом, Моратой, Токмаком Нгуеном и Домиником Собослаи.

Всего же в активе 20-летнего форварда 14 голов в 11 встречах ЛЧ. По этому показателю Холанд сравнялся с бразильцами Адриано и Роналдо. При этом текущий сезон для Эрлинга — лишь второй в главном еврокубке в карьере.