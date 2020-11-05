Дубль Холанда позволил «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ

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Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Брюгге» в матче Лиги чемпионов УЕФА (3:0).
Дубль Холанда позволил «Боруссии» разгромить «Брюгге» в ЛЧ
  • © REUTERS/Francois Lenoir

Гости забили три мяча уже к 32-й минуте. Отличились Торган Азар и Эрлинг Холанд, сделавший дубль.

В предыдущей игре дортмундцы одолели на своём поле «Зенит» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Челси» одержал вторую крупную победу в ЛЧ подряд.

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