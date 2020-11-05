Пять своих последних голов Месси провёл с пенальти

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил пятый подряд мяч с пенальти в разных турнирах.
Пять своих последних голов Месси провёл с пенальти
  • © REUTERS/Albert Gea

Аргентинец поразил ворота киевского «Динамо» на пятой минуте домашнего матча в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. До этого в текущем розыгрыше он огорчал вратарей «Ференцвароша» и «Ювентуса».

В чемпионате Месси отличился с точки в игре с «Вильярреалом». Ещё один гол с 11-метрового он забил за сборную Аргентины в матче против Боливии.

Ранее сообщалось, что Месси выразил поддержку перенёсшему операцию Диего Марадоне.

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