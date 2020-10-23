Сосредоточенность Хабиба и уверенность Джастина: как прошла церемония взвешивания перед боем Нурмагомедов — Гэтжи

В Абу-Даби состоялась церемония взвешивания, предваряющая турнир UFC 254. Чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы уложиться в необходимые 70,3 кг. Его соперник Джастин Гэтжи избежал каких-либо проблем во время процедуры. После этого россиянин и американец провели заключительную дуэль взглядов, которая прошла без инцидентов.

До турнира UFC 254, в главном поединке которого сойдутся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи, остался один день. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби состоялась официальная церемония взвешивания, после прохождения которой спортсмены были официально допущены до участия в боях.

Лимит лёгкой весовой категории составляет 70,3 кг. Сложность поединков за чемпионский пояс заключается в том, что вес соперников не должен превышать данный показатель, в отличие от веса участников любых других встреч карда. Именно поэтому весогонка является одной из тяжелейших и важнейших составляющих подготовки к бою.

Первым на сцене появился Нурмагомедов. Несколько дней назад тренер Хавьер Мендес успокоил поклонников россиянина, заявив, что процесс сброса лишних килограммов идёт по плану, а сам боец весит даже меньше, чем за аналогичный промежуток времени до его предыдущего боя с Дастином Порье.

И всё же состояние Хабиба за сутки до поединка вызвало некоторое опасение. Он выглядел уставшим, медленно вышел на помост, а на лице читались сосредоточенность и даже волнение. Подойдя к весам, россиянин попросил принести ширму, чтобы снять лишнюю одежду.

Позднее в СМИ появилось объяснение. ТАСС со ссылкой на источник в команде бойца сообщил, что за шесть последних дней россиянин сбросил 8,5 кг, причём 3 кг — непосредственно утром перед началом церемонии. Однако за оставшееся до боя время он намерен вернуть потерянную массу и набрать около 9 кг.

Многие обратили внимание и на то, как Нурмагомедов поднимался на весы. Ему пришлось прибегнуть к помощи сотрудников UFC и опереться на их руки. Это вновь дало повод предположить, что весогонка отняла у него чересчур много сил. На ум сразу пришёл его крайне неудачный опыт перед поединком с Тони Фергюсоном в 2017 году. Спортсмен был измождён до такой степени, что был госпитализирован ещё до взвешивания и снялся с турнира.

Но на этот раз всё прошло успешно. Обладатель чемпионского пояса уложился в лимит. После объявления заветных цифр Нурмагомедов выдохнул, а волнение на его лице сменилось явным облегчением. При этом он оставался крайне сосредоточенным, не позволяя эмоциям возобладать над собой, и быстро покинул помост.

Нужно отметить, что перед боем с Порье у Нурмагомедова также возникли небольшие проблемы с весом. На церемонии он казался измождённым, а чтобы вписаться в лимит, ему пришлось снять шорты. Однако уже в октагоне Хабиб выглядел гораздо лучше соперника и одержал заслуженную победу.

Затем на сцену взошёл Гэтжи. В отличие от соперника, он выглядел достаточно свежим, а взвешивание прошло без заминок. Американцу не пришлось прибегать к крайним мерам, весы показали необходимые цифры — 155 фунтов.

Что касается ещё одного россиянина, тяжеловеса Александра Волкова, который также готовится провести свой бой на турнире UFC 254, то он уложился в лимит, продемонстрировав максимально допустимые 120,2 кг (265 фунтов. — RT). Его соперник — американец Уолт Харрис — оказался легче на 5 кг.

Ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции коснулись и традиционных мероприятий на турнире UFC. Если последние несколько лет церемония взвешивания растягивалась на целый день и представляла собой целое шоу, в котором принимали участие не только бойцы, но и болельщики, то на этот раз всё прошло в более скромном формате.

Так, сразу после взвешивания спортсмены приняли участие в заключительной дуэли взглядов. Нурмагомедов и Гэтжи относятся друг к другу с большим уважением, что не раз демонстрировали в своих интервью. Поэтому очередная очная встреча прошла без каких-либо инцидентов.

Первым на сцене появился Джастин, через некоторое время к нему присоединился Хабиб в традиционной папахе. По команде Даны Уайта бойцы встали лицом к лицу. Ни один из них не пытался спровоцировать оппонента, поэтому президенту UFC даже не пришлось их сдерживать. В заключение россиянин и американец обменялись рукопожатиями, попозировали перед камерами и разошлись.

После мероприятия Гэтжи рассказал о своих планах на бой. Он особо отметил стойку и ударную технику Нурмагомедова и заявил, что, если потребуется, намерен сражаться до последнего в октагоне.

«Если один мужчина будет меня удерживать, то второй может подбежать и сделать со мной всё что угодно. Так что тут, как в жизни, нельзя давать этого делать. Я буду идти на столкновение, делать что угодно, чтобы Хабиб не смог меня удержать. Я буду максимально агрессивным, буду лезть на рожон, я не дам ему этого сделать», — приводит слова Гэтжи ТАСС.