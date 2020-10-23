Тренер Нурмагомедова: не удивлюсь, если следующим соперником Хабиба станет Макгрегор

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, допустил, что после боя с американцем Джастином Гэтжи его подопечный может провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Не удивлюсь, если Конор станет следующим соперником Хабиба. UFC — это бизнес. Если боссы думают, что для такого боя Макгрегору нужна только ещё одна победа, то почему бы не выжать из этого максимум денег?» — цитирует Мендеса BJ Penn.

По его мнению, есть два наиболее потенциально прибыльных боя для UFC с участием Нурмагомедова: с Макгрегором и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Жорж сейчас не тренируется, так что более вероятно, что в UFC хотят реванша Хабиб — Конор. Не знаю, хочет ли того же самого Хабиб, но в UFC этого захотят», — добавил специалист.

Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде боя, который состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229.

В следующем поединке, который пройдёт 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254, Нурмагомедов встретится с Джастином Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов признался, что скучает по отцу.