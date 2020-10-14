Российский паспорт Ле Таллека, строительство стадиона Слуцким и «лысина» Гилерме: околоспортивные события недели

Французский футболист Дамьен Ле Таллек, женатый на «Мисс Мордовия — 2008», получил российское гражданство, Леонид Слуцкий начал строить стадион в Волгограде, а Мохаммед Салах вступился за бездомного на автозаправке. Зрители «Ледникового периода» потребовали исключить из жюри Елену Исинбаеву за низкие оценки Ольге Бузовой, а «Локомотив» возмутился по поводу лысины своего вратаря Маринато Гилерме в футбольном симуляторе FIFA 21. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Ле Таллек получил российское гражданство

Французский футболист Дамьен Ле Таллек объявил о получении российского гражданства. По словам спортсмена, он счастлив стать «гражданином великой страны». 30-летний полузащитник состоит в браке с «Мисс Мордовия-2008» Кристиной (в девичестве Шиндясовой).

С 2018-го полузащитник выступает за клуб Лиги 1 «Монпелье», но часто бывает в Москве. В одном из интервью Ле Таллек признался, что любит Россию, культуру страны и её менталитет. Он также не против сыграть за отечественную сборную. Эксперты, однако, считают, что Ле Таллек не имеет такого права, поскольку на родине выступал за юношеские и молодёжную сборные. Так что Станиславу Черчесову рассчитывать на неожиданное усиление не приходится.

«По поводу игры за национальную команду рассуждать пока рано, так как, действительно, есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами этой процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-лигой», — уточнила Кристина Ле Таллек.

В 2011-м француз стал чемпионом Германии с дортмундской «Боруссией», пусть и провёл за неё всего несколько матчей. Затем в его карьере были ужгородская «Говерла» и саранская «Мордовия», а также белградская «Црвена Звезда».

Слуцкий объявил о строительстве стадиона на свои деньги

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий приступил к возведению стадиона в родном Волгограде. Специалист получил землю и реализует проект на собственные деньги. Для освещения всех аспектов стройки в режиме реального времени наставник завёл собственный канал в YouTube, дав ему название «СЛУга футбола».

В одном из первых роликов он призвал всех желающих присоединиться к его инициативе. Тренер также отметил, что строит арену для волгоградских мальчишек и ждёт, что заниматься на новом объекте смогут сотни или даже тысячи юных любителей футбола. Среди них могут быть и будущие звёзды отечественного и мирового футбола, считает специалист.

«Такие, как Артём Дзюба. Ну или лучше», — добавил Слуцкий.

Пока же в прямом эфире канала можно увидеть лишь пустырь, на котором планируется начать земляные работы. Стадион станет частью инфраструктуры футбольной школы имени Леонида Слуцкого.

«Наша команда уже определилась с генеральным подрядчиком, техническим заказчиком, проектной организацией. В ближайшее время начинаются работы по планировке земельного участка», — указано в описании.

Салах помог бездомному, О’Салливан поддержал больных раком груди

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах пришёл на помощь бездомному мужчине Дэвиду Крейгу, над которым издевались малолетние хулиганы. Инцидент произошёл ещё в конце сентября, но известно о нём стало только в октябре.

Возвращаясь с матча против лондонского «Арсенала», египтянин остановился на одной из автозаправок. В этот момент подростки поблизости оскорбляли Крейга. Салах отогнал их, после чего снял деньги в банкомате и вручил бездомному £100.

«Я окончательно убедился, что мне это не привиделось, когда Мо дал мне купюру. Настоящая легенда», — заявил Крейг.

Мужчина также добавил, что хулиганы оскорбляли его и спрашивали, почему он попрошайничает и не может найти работу. На это Салах сказал парням, что и они могут через несколько лет оказаться на месте бездомного.

Mo Salah saved homeless man being harassed by yobs – then gave him £100 https://t.co/omUEnL2c8x — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 6, 2020

В свою очередь, шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан поддержал благотворительный фонд, который занимается сбором средств на борьбу с раком груди. Ради этого он покрасил ногти в розовый цвет и вышел на игру рейтингового турнира. Получилось удачно: О’Салливан одержал первую победу в сезоне.

Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) October 12, 2020

Исинбаеву раскритиковали за низкие оценки Бузовой в «Ледниковом периоде»

Прославленная легкоатлетка Елена Исинбаева подверглась жёсткой критике за работу в жюри известного телепроекта «Ледниковый период». После съёмок первого выпуска нового сезона двукратная олимпийская чемпионка обещала абстрагироваться от личных симпатий и судить объективно.

Однако после выхода в эфир второго выпуска шоу зрители обвинили её в занижении оценок дуэтам Регины Тодоренко — Романа Костомарова и Ольги Бузовой — Дмитрия Соловьёва. Особенно негодовали поклонники по поводу низких, по их мнению, баллов для второй из перечисленных пар, которая с большим отрывом первенствовала по результатам зрительского голосования.

Одна из болельщиц даже обратилась к продюсеру «Ледникового периода» Илье Авербуху в Instagram c требованием убрать Исинбаеву из жюри. Авербух, несмотря на недовольство зрителей, отказался вносить изменения в состав жюри.

«Локомотив» возмутился лысиной Гилерме в FIFA 21

Разработчики футбольного симулятора FIFA 21 изобразили вратаря сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме с внушительной проплешиной на голове, хотя в реальности 34-летний спортсмен не испытывает подобных проблем. Искажённым образом футболиста железнодорожники в шутку возмутились в своём Twitter, где обратились к разработчику игры: «Эй, EA Sports, нам нужно поговорить».

Судя по всему, схожие сложности возникли не только у Гилерме. Например, болельщики из Англии заметили, что совершенно не похож на себя итальянский наставник ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти.

Несколько утешить Гилерме должно попадание в список 1000 лучших игроков симулятора, где помимо него оказалось ещё семеро россиян. Лучший из них, Марио Фернандес, занял 229-е место. В топ-3 среди соотечественников также вошли Игорь Акинфеев (361-е место) и Алексей Миранчук (579-е). Но большинство ведущих футболистов России в этом году «сдали позиции» в симуляторе, потеряв баллы в рейтинговой системе игры. Самый сильный регресс зарегистрирован у Фёдора Смолова, потерявшего аж четыре балла.

Кафельникова призналась, что Москва вгоняет её в депрессию

Дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова, известная модель Алеся критически отозвалась о Москве. По словам девушки, российская столица вгоняет её в депрессию.

«Сама по себе Москва как город меня очень сильно вводит в депрессию и какую-то безысходность, поэтому я как можно скорее оттуда стараюсь уехать. В этом городе мне всё время хочется себя гнобить и не любить», — призналась модель.

Кафельникова регулярно попадает в различные скандалы. В 2017 году СМИ сообщали, что дочь теннисиста оказалась в реанимации. В тот период у неё была депрессия на фоне расставания с известным рэпером Pharaoh. Также в интервью девушка признавалась, что пробовала запрещённые вещества, когда жила в Лондоне. По её словам, она не могла «напиться» свалившейся на неё свободой.