Увольнение маскота «Арсенала», поездка Панарина по России и борьба с гомофобией в США: околоспортивные события недели

Болельщики лондонского «Арсенала» вступились за работника, с 1993 года носившего костюм талисмана команды и уволенного в связи с сокращением расходов, а в Иране отменили показ Суперкубка Германии из-за работы на нём женщины-судьи. Состоялся первый в истории трансфер израильского футболиста в клуб из арабского государства, а хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин проехал на поезде по России. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Фанаты «Арсенала» потребовали вернуть на работу уволенного маскота

В рамках кампании по снижению расходов из-за пандемии COVID-19 в лондонском «Арсенале» под сокращение попал Джерри Куай, на протяжении 27 лет носивший костюм клубного талисмана по прозвищу Ганнерзавр. «Канониры» оказались одним из самых пострадавших от ситуации с коронавирусом клубов АПЛ, поскольку болельщики традиционно вносят значительный вклад в их бюджет. После закрытия трибун надобность в услугах маскота отпала.

Уход Куая по-настоящему расстроил поклонников «Арсенала», поскольку он пользовался популярностью. Джерри и сам так предан команде, что однажды пропустил свадьбу собственного брата ради присутствия на домашней игре. Во время карантина Куай хранил костюм Ганнерзавра в своём доме, облачаясь в него во время видеочатов по Zoom с фанатами.

Болельщики не смирились с решением руководства клуба и заявляли о готовности добиваться возвращения талисмана на рабочее место. Для сравнения многие приводили зарплату Месута Озила, который в этом сезоне потерял место в основном составе «Арсенала», но всё равно получает £350 тыс. в неделю.

На ситуацию обратили внимание в других клубах. «Справедливости для Ганнерзавра» потребовали даже в московском «Спартаке». А в руководстве другого красно-белого клуба — «Севильи» — не только поддержали маскота, но и наняли его на работу.

Но на этом история не закончилась. После объявления испанского клуба, Месут Озил опубликовал пост в Twiiter, в котором выступил в защиту Ганнерзавра. Немецкий полузащитник заявил, что раздосадован сокращением маскота, и предложил клубу возмещать полную зарплату Куая до тех пор, пока будет выступать за «Арсенал».

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player... pic.twitter.com/IfWN38x62z — Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020

Игрок сборной Израиля впервые перешёл в арабский клуб

27-летний атакующий полузащитник Диа Саба стал первым израильским футболистом в истории, подписавшим контракт с клубом из арабского государства (сам Саба родился в арабской семье и исповедует ислам). В конце сентября игрок сборной Израиля перешёл из китайского «Гуаньчжоу» в дубайский «Аль-Наср».

Это стало возможно благодаря подписанному 15 сентября договору о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Соглашение Сабы с многократными чемпионами страны рассчитано на два сезона. Сообщается, что легионер будет получать $2 млн в год, не считая премиальных.

📝: العميد يتعاقد مع صانع الألعاب ضياء محمد سبع https://t.co/bfpIOLbXkp#نادي_النصر — AL-NASR FC (@ALNasrSC) September 27, 2020

В Иране запретили показ Суперкубка Германии из-за женщины-судьи

В Иране запретили показ матча за Суперкубок Германии между мюнхенской «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Смутившая местных телевизионщиков причина заключалась в том, что встречу обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус, которая появилась бы в кадре в шортах выше колен, что не приветствуется по местным обычаям.

Матч на «Альянц-Арене» стал последним в судейской карьере капитана полиции из Ганновера. Она вошла в историю как первая женщина — главный арбитр в Германии, хотя ещё в 1990-х в качестве линейного рефери на играх Бундеслиги работала Гертруда Гебхарт.

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Футболисты выступили против гомофобии, президент ФРГ вручил орден игроку-гею

Случай гомофобии был зафиксирован в USLC — втором по уровню дивизионе североамериканского футбола после MLS. Игроки «Сан-Диего Лоял» покинули поле в начале второго тайма матча против «Феникс Райзинг» после того, как один из соперников оскорбил их партнёра Коллина Мартина, не скрывающего принадлежности к сексуальным меньшинствам. Встреча так и не продолжилась, хотя обвинённый в недопустимых высказываниях спортсмен решительно отмёл все выпады в свой адрес.

За неделю до этого в адрес другого футболиста «Лоял» Элайджи Мартина позволил себе бросить фразу с расистским подтекстом игрок «Лос-Анджелес Гэлакси II». Коллектив и тогда проявил солидарность со своим одноклубником, а виновника почти сразу же отчислили из команды.

В свою очередь, бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльспергер, ещё в 2014 году назвавший себя геем, получил орден «За заслуги» из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Мы чествуем бывшего футболиста национальной сборной, чемпиона Германии со «Штутгартом», который нарушил табу, совершив каминг-аут, и много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах», — заявил глава государства.

Полиция разогнала соревнования неонацистов

Немецкая полиция устроила облаву на турнире по ММА, организованном праворадикалами Интерес правоохранительных органов вызвали соревнования в одном из байкерских клубов Магдебурга. Сообщается, что в операции приняли участие около 140 сотрудников. К моменту приезда полиции в помещении присутствовали 90 человек. Полицейские попросили их разойтись и конфисковали ринг.

Как выяснилось, за организацией шоу стояла промоутерская компания Kampf der Nibelungen, хорошо известная проведением ММА-боёв в среде ультраправых. Прекращённый полицией турнир анонсировался как первый после запрета аналогичного мероприятия в 2019 году из-за подозрений ряда участников в экстремизме.

Панарин проехал по России

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во время отпуска проехал из Санкт-Петербурга в родное Коркино Челябинской области на поезде. Путешествие заняло у хоккеиста 40 часов. С собой в дорогу он взял лапшу быстрого приготовления, колбасу, бутерброды и овощи. От крепкого алкоголя в пути Панарин решил отказаться.

Форвард подробно рассказывал о своей поездке в Instagram и вызвал настоящий ажиотаж у почитателей своего таланта из российских регионов. Фанаты встречали Панарина на станциях, угощали и одаривали подарками.

В Кирове звезде НХЛ вручили трёхлитровую банку пива, на столике купе повышенной комфортности появились и более серьёзные спиртные напитки.

«Выпечка есть у нас. По ходу мы, короче, наверное, следующую остановку пропустим. Сложно будет выйти. Кота взяли», — делился Панарин с подписчиками.

В конце концов, спортсмен сильно устал и не вышел на перрон в Кунгуре. На вокзале Челябинска его встречали родственники и друзья.