Горнолыжники, фехтовальщики и атлеты: кто из знаменитых спортсменов участвовал в съёмках фильмов о Джеймсе Бонде

5 октября отмечается Всемирный день Джеймса Бонда. В этот день в 1962 году состоялась премьера первого фильма о знаменитом спецагенте «Доктор Ноу». В создании некоторых картин принимали участие всемирно известные спортсмены. На судьбы некоторых из них съёмки в «Бондиане» оказали огромное влияние. RT рассказывает, как кинофеномен оказался связан с миром спорта.

Харольд Саката

Американец японского происхождения Харольд Саката главного успеха в спорте достиг в 1948 году, когда стал серебряным призёром Олимпийских игр на соревнованиях по тяжёлой атлетике. Сразу после этого он занялся реслингом и выступал в шоу на протяжении трёх десятилетий.

Благодаря своим солидным габаритам и умению держаться перед публикой Саката привлёк внимание продюсеров фильмов о Джеймсе Бонде. Ему предложили сняться в «Голдфингере» в роли второстепенного злодея Оджоба. Правда, на эту роль претендовал также британский актёр-рестлер Милтон Рид. Он хотел разыграть право участвовать в фильме в борцовском поединке, но бой не состоялся, так как Рид уже снимался в предыдущих частях «Бондианы».

Для Сакаты роль Оджоба была первой в жизни, и сценаристы не стали утруждать его сложными репликами. За всю картину бывший тяжелоатлет произнёс лишь четыре короткие фразы. От него в первую очередь требовалось участие в боевых сценах. Но Саката отдавался своей работе слишком азартно: однажды исполнитель главной роли Шон Коннери на несколько дней выбыл из строя после его удара.

Харольд Саката в фильме «Голдфингер»

© imdb.com

Рафер Джонсон

В отличие от Сакаты, американец Рафер Джонсон был самой настоящей спортивной звездой. В 1956 году он стал серебряным призёром Олимпийских игр в десятиборье, а четыре года спустя в Риме уже выиграл золото, став перед этим знаменосцем сборной США.

Жизнь Джонсона за пределами спорта была полна интересных событий. В 1968 году он участвовал в предвыборной кампании Роберта Кеннеди и разоружил его убийцу Серхана Серхана сразу после того, как тот совершил нападение. В 1984 году Джонсон зажигал олимпийский огонь на Играх в Лос-Анджелесе. Он также был одним из создателей Специальных Олимпиад.

На этом фоне его участие в «Бондиане» может даже показаться весьма скромным. В 1989 году Джонсон снялся в фильме «Лицензия на убийство», где исполнил небольшую роль агента Управления по борьбе с наркотиками Малленса. Перед этим Джонсон сыграл и в ряде других фильмов, но тоже лишь в эпизодических ролях.

Рафер Джонсон

Reuters

Людвиг Лайтнер

В 1960-х годах немец Людвиг Лайтнер был одним из лучших горнолыжников планеты. Он выступал на трёх Олимпиадах, но ни разу не становился призёром. А вот на чемпионатах мира ему удалось выиграть две бронзы, а в 1964 году на основе результатов Игр в Инсбруке он был признан лучшим в комбинации.

Свои активные выступления Лайтнер завершил в 1968 году и сразу же оказался на съёмочной площадке. В очередном фильме о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» немецкий спортсмен стал дублёром Джорджа Лэзенби в сцене лыжной погони по горным склонам.

Бернхард Русси

В этом же фильме появился и молодой горнолыжник из Швейцарии Бернхард Русси, сыгравший одного из преследователей Джеймса Бонда. Для него съёмки прошли неудачно — уже на второй день он упал и сломал руку и шейный позвонок. Камера засняла это падение, и оно вошло в итоговый вариант картины. По фильму герой Русси тут же погиб, оказавшись под снегоуборочной машиной.

Перелом руки вынудил Русси сменить специальность и заняться скоростным спуском вместо слалома, что пошло ему только на пользу. Уже спустя семь месяцев после травмы он дебютировал на Кубке мира и вскоре выиграл золото на чемпионате мира. В 1972-м Русси стал олимпийским чемпионом Саппоро, а ещё через четыре года завоевал серебро в Инсбруке.

Так, съёмка в «Бондиане» позволила малоизвестному швейцарцу войти в историю горнолыжного спорта. Кстати, после завершения спортивной карьеры Русси стал проектировщиком горнолыжных трасс и принимал участие в создании «Красной поляны».

Бернхард Русси

Reuters

© Wolfgang Rattay

Роберт Циммерманн

В фильме «На секретной службе Её Величества», кроме погони на горных лыжах, была ещё одна любопытная для любителей спорта сцена. В ней Джеймс Бонд и его антагонист Эрнст Ставро Блофельд устраивали драку прямо во время спуска по бобслейной трассе.

В этом эпизоде не обошлось без помощи профессионального бобслеиста. Дублёром Телли Саваласа, сыгравшего Блофельда, был швейцарский разгоняющий Роберт Циммерманн. Как спортсмен он не добился серьёзных успехов на международных соревнованиях, но всё-таки выступил на двух Олимпиадах и занял на них 10-е и 12-е места.

Боб Андерсон

Спортивная карьера британского саблиста Боба Андерсона была не слишком успешной. Он участвовал в Олимпийских играх 1952 года и в двух чемпионатах мира, но медалей не выигрывал, довольствуясь в лучшем случае местом в пятёрке. Самым успешным турниром фехтовальщика стали игры Британской империи 1950 года, на которых Андерсон завоевал пять наград во всех дисциплинах (рапира, шпага, сабля).

Зато в мире кино Андерсон заслужил славу ведущего постановщика фехтовальных сцен в Голливуде. Он не только помогал снимать поединки в самых известных фильмах, но и сам исполнял некоторые трюки, работая дублёром у ведущих актёров. Поклонники «Звёздных войн» должны знать, что именно Андерсон исполнял роль Дарта Вейдера в сценах, где он дрался световым мечом. Некоторое время этот факт держался в секрете, пока актёр Марк Хэмилл не отдал должное бывшему спортсмену.

Андерсон также приложил руку к созданию «Бондианы». Он работал дублёром во время боевых сцен в фильмах «Из России с любовью» и «Казино Рояль» 1967 года, а также помогал с фехтовальной хореографией в «Умри, но не сейчас» на пороге своего восьмидесятилетия.

Стивен Пол

Британец Стивен Пол был одним из тех, с кем работал Андерсон на съёмках «Умри, но не сейчас». Он происходил из фехтовальной семьи: его отец, мать, дядя и два двоюродных брата принимали участие в Олимпийских играх и даже получали медали. Сам Пол тоже трижды представлял свою страну на этих соревнованиях — в 1980, 1984 и 1992 годах, но на пьедестал почёта не поднимался.

Впоследствии он попробовал проявить себя в киноиндустрии. В «Умри, но не сейчас» Пол был дублёром исполнителя главной роли Пирса Броснана в сцене дуэли на мечах. Но участием в создании этого фильма его кинокарьера и ограничилась.