Слуцкий считает, что «Рубин» недобрал очков в РПЛ из-за слабой реализации моментов

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что его команда могла бы набрать больше очков в Российской премьер-лиге, если бы нападающие лучше реализовывали свои моменты.

«Нам где-то не хватает реализации, мы недобрали свои очки. У наших «завершателей» нет сверхсолидного уровня, поскольку большая группа игроков — молодые и нестабильные. Даже сегодня можем сказать, что Макаров не очень вошёл в игру, а Бакаев хорошо выглядел. И была куча матчей, где всё было наоборот. Я считаю, мы недобрали где-то три-четыре очка как минимум. Понятно, что если их приплюсовывать, то это борьба за самые высокие места», — сказал Слуцкий после матча десятого тура РПЛ с «Ахматом».

«Рубин» набрал 15 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.