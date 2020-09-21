Две медали в Юрмале: пляжные волейболисты из России успешно выступили на ЧЕ

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли серебряные медали на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Юрмале. В финале соревнований они уступили норвежскому дуэту в составе Андерса Моля и Кристиана Сёрума. Женская пара Надежда Мокрогузова — Светлана Холомина уступила в полуфинале, но затем выиграла бронзу.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали вице-чемпионами Европы по пляжному волейболу, пополнив свою коллекцию наград. Год назад они впервые в российской истории выиграли чемпионат мира, чего не удавалось даже легендарным Игорю Колодинскому и Дмитрию Барсуку. Вместе с золотом дуэт Красильникова и Стояновского тогда завоевал путёвку на Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии коронавируса позже была отложена на год.

Ситуация с COVID-19 повлияла и на календарь второй половины 2020 года. Многие соревнования были отменены, и Красильников со Стояновским, как и их соперники, испытывали проблемы с соревновательной практикой, играя лишь на внутрироссийских состязаниях, причём не всегда успешно.

Чемпионат Европы в Юрмале стал для них первым международным стартом за полгода.

Красильников и Стояновский были посеяны под вторым номером. Первый достался норвежцам Андерсу Молю и Кристиану Сёруму. Нельзя сказать, что групповой этап сложился для россиян совсем безоблачно. Они стартовали с достаточно убедительной победы над представителями Латвии Ардисом Бедритисом и Арнисом Релинсом, но в следующем матче отдали один сет полякам Петру Кантору и Бартошу Лосяку.

В 1/8 финала Красильникову и Стояновскому удалось сломить сопротивление австрийцев Александра Хубера и Кристофа Дресслера, имевших самый низкий, 32-й посев на ЧЕ, но сотворивших мини-сенсацию на предыдущей стадии. В четвертьфинале второй дуэт соревнований по рейтингу убрал со своего пути норвежцев Хендрика Николая Мола и Матиаса Бернтсена. Этот поединок стал самым скоротечным в мужской сетке. Он продолжался всего 27 минут и окончился с разгромным счётом — 21:14, 21:9.

Такой результат обеспечил россиянам встречу с соотечественниками Никитой Ляминым и Тарасом Мыськивом (11-й номер посева). Любопытно, что прежде Красильников составлял пару с Ляминым: в этом сочетании они даже взяли бронзу ЧМ-2017. Однако дальше двигаться они предпочли разными дорогами. Учитывая, что оппоненты прекрасно знали возможности друг друга, встреча могла получиться особенно упорной. Однако и эту пару Красильников со Стояновским прошли довольно легко — 2-0 (21:17, 21:16).

В итоге Лямин и Мыськив отправились в утешительную схватку за бронзу и не преуспели в сражении с Паоло Николаи и Даниэле Лупо. Россияне выиграли первую партию (21:17), но в упорной борьбе отдали вторую (21:23) и следом капитулировали на тай-брейке (12:15).

В финале Красильникову и Стояновскому достались Моль и Сёрум. Грозные норвежцы катком прошлись по турниру, не отдав конкурентам ни одного сета. У россиян хватило сил навязать им сопротивление лишь в первой партии. Красильников и Стояновский вели с преимуществом в четыре очка в самом начале, затем 19:18 ближе к концу. А во втором сете обнадеживающие 4:2 очень быстро превратились в 4:7. Моль и Сёрум почувствовали кураж и уже играли в своё удовольствие, в то время как россияне, что называется, отпустили концовку. В итоге — 21:19, 21:15 в пользу норвежских спортсменов, которые довели счёт личных встреч до 3:2 в свою пользу.

Победителям недавнего Кубка России в Анапе Семёнову и Лешукову пришлось сняться с ЧЕ практически перед самым стартом. Сданный Семёновым уже в Юрмале тест на COVID-19 дал положительный результат. Тем не менее остальных россиян снимать с турнира не стали. Как сообщила на своём официальном сайте ВФВ, спортсмен чувствовал себя хорошо и «оказался заложником ситуации».

Квоту выбывшего дуэта забрали Руслан Быканов и Александр Лихолетов. В матче первого раунда плей-офф они уступили французам Кинси Аю и Арно Готье-Рату в двух сетах.

В женской части соревнований серьёзного успеха добилась сильнейшая российская пара Надежда Мокрогузова и Светлана Холомина.

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В Юрмале россиянки получили четвёртый номер посева. На групповом этапе Макрогузова и Холомина довольно легко разобрались с дуэтами из Польши и Нидерландов, не отдав соперницам ни одного сета. В 1/8 финала их жертвами стали француженки Александра Жюпитер и Алин Шамеро, а в четвертьфинале — итальянки Марта Менегатти и Виктория Орси Тот, которые в первом раунде плей-офф выбили россиянок Марию Бочарову и Марию Воронину. И тех, и других Макрогузова с Холоминой победили в двух партиях.

В целом они выступили в Юрмале в свою силу, хотя и потерпели поражение в полуфинале от немок Ким Беренс и Цинье Тильманн, посеянных лишь десятыми. Если в первом сете борьба шла до последних розыгрышей (в итоге 19:21), то во втором соперницам было уже немного легче — 17:21.

И все же российские спортсменки сумели завершить турнир на мажорной ноте. Матч против чешек Барборы Херманновой и Маркеты Слуковой-Науш получился сверхупорным. Достаточно сказать, что в первой партии волейболистки устроили настоящую перестрелку, удача в которой улыбнулась Макрогузовой и Холомоной — 25:23. Дальше их преимущество получилось уже более весомым — 21:18. Таким образом, сборная России увезла из Латвии две награды.

Екатерина Бирлова и Евгения Уколова (15-й посев) и Ксения Дабижа с Дарьей Рудых (21-й) вылетели в первом раунде плей-офф.