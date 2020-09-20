Красильников и Стояновский проиграли в финале ЧЕ по пляжному волейболу

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Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский потерпели поражение от норвежцев Андерса Бернтсена Мола и Кристиана Сандлие Сёрума в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу в латвийской Юрмале.
Красильников и Стояновский проиграли в финале ЧЕ по пляжному волейболу
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 21:19, 21:15 в пользу норвежского дуэта.

Для  Красильникова это уже второе в карьере серебро чемпионата Европы. Первое он завоевал, выступая в паре с Константином Семёновым. В 2017 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира в дуэте с Никитой Ляминым. А вместе со своим нынешним партнёром в 2019 году он стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Лямин и Мыськив проиграли в матче за бронзу ЧЕ по пляжному волейболу.

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