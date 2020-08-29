Пятый гол Обамеянга на «Уэмбли» и успех в серии пенальти: «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии. В первом тайме счёт открыл нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец забил пятый за 42 дня мяч на стадионе «Уэмбли». Однако после перерыва мерсисайдцам помог отыграться вышедший на замену Такуми Минамино. В результате судьба трофея определилась в серии пенальти, решающий промах в которой допустил 20-летний нападающий действующих чемпионов Риан Брустер.

Удачная статистика «Арсенала» и настрой «Ливерпуля»

Близится начало нового футбольного сезона в Европе. Не успели ПСЖ и «Бавария» провести финальный матч Лиги чемпионов, как в Англии состоялся поединок за Суперкубок, в котором чемпион страны «Ливерпуль» встретился с обладателем Кубка Англии «Арсеналом».

Обе команды подошли к встрече с одинаковым количеством побед в данном турнире. И «канониры», и мерсисайдцы по 15 раз выигрывали трофей. При этом до 1993-го в случае ничейного исхода победа в нём признавалась разделённой. У «Ливерпуля» таких матчей пять, тогда как у «Арсенала» — всего один.

В борьбе за Суперкубок пути соперников до того пересекались трижды, и в двух случаях сильнее оказались мерсисайдцы: в 1979-м (3:1) и 1989-м (1:0). А вот в 2002-м удача улыбнулась «Арсеналу», который одержал победу с минимальным счётом.

С тех пор лондонцы ещё четырежды завоевали трофей, причём трижды — в период с 2014-го по 2017-й. «Ливерпуль» в прошлом году, напротив, потерпел неудачу и в серии пенальти уступил «Манчестер Сити».

Однако в целом матчи с «Ливерпулем» в последние годы складывались для «канониров» неудачно. В июле «Арсенал» обыграл соперника в АПЛ (2:1), и эта победа стала для столичной команды первой в противостоянии за пять лет. Во всех турнирах мерсисайдцы нанесли сопернику шесть поражений при четырёх ничьих.

А Юрген Клопп, пришедший в «Ливерпуль» в начале 2016-го, вовсе не проигрывал «Ливерпулю» шесть лет, пока эта серия не оборвалась текущим летом.

Что касается составов команд, то они практически не претерпели изменений по сравнению с предыдущим сезоном. Действующий чемпион подписал контракт лишь с греческим левым защитником Константиносом Цимикасом, но тот остался в запасе.

Из новичков лондонцев в заявку также попал только один — защитник Седрик Суареш. При этом Микель Артета из-за травм недосчитался сразу четырёх футболистов: Шкодрана Мустафи, Маттео Гюэндузи, Месута Озила и Габриэла Мартинелли. Клопп, в отличие от него, обошёлся без потерь и выставил на поле стадиона «Уэмбли» всех сильнейших.

Ноль ударов мерсисайдцев в створ и бесполезное владение мячом

«Ливерпуль» со стартовым свистком арбитра ожидаемо забрал мяч под свой контроль. В целом в первом тайме мерсисайдцы владели им 60% игрового времени. А уже на седьмой минуте действующему чемпиону удалось открыть счёт. Вирджил ван Дейк после подачи со стандарта отправил снаряд в чужие ворота. Однако судья на линии зафиксировал очевидный офсайд.

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А вот «Арсенал» реализовал первый же момент. Лондонцы провели стремительную атаку правым флангом, которую великолепным переводом на противоположный край развил Букайо Сака.

Правый защитник соперника Неко Уильямс позволил Пьеру-Эмерику Обамеянгу спокойно принять мяч, сместиться в центр и нанести прицельный удар точно в дальний угол без шансов для Алисона Бекера.

Так габонец забил пятый мяч на «Уэмбли» за последние 42 дня. 18 июля он дважды огорчил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии, а 1 августа оформил дубль в решающей встрече турнира с «Челси».

Пропустив, «Ливерпуль» вынужден был идти вперёд ещё большими силами, однако у команды мало что получалось. Она ограничивалась поперечными передачами на чужой половине поля и практически не проникала в чужую штрафную. Многочисленные прострелы спокойно перехватывались защитниками.

В целом складывалось ощущение, что подопечные Клоппа находятся под серьёзными нагрузками, а потому передвигаются по полю недостаточно быстро.

Зато игроки «Арсенала» на свежих ногах всегда готовы были убежать в контратаку, тем более оппонент оставлял большие свободные зоны на своей половине. Например, в середине тайма лондонцы успешно включили прессинг, отобрали мяч и едва не увеличили счёт. Алисон Бекер чудом отреагировал на удар Эдварда Нкетиа из пределов штрафной.

Больше опасных моментов команды до перерыва не создали. Мало того, на двоих они нанесли лишь восемь ударов, только два из которых пришлись в створ. Мерсисайдцы так ни разу и не сумели потревожить Дамиана Мартинеса.

Удачная замена Клоппа и роковой промах Брустера

Однако второй тайм «Ливерпуль» начал куда активнее. Не успели футболисты вернуться на поле, как Роберто Фирмино практически с линии штрафной едва не отправил мяч в дальний угол чужих ворот. Снаряд пролетел в считаных сантиметрах от штанги.

А вскоре уже Садио Мане вышел практически один на один с Мартинесом, но не сумел переиграть аргентинца.

Понимая, что давление соперника начинает возрастать, Артета освежил защитную линию благодаря выходу на левый фланг обороны новичка Суареша. Клопп ответил двойной рокировкой и выпустил на поле Такуми Минамино с Наби Кейта.

И с одной из замен немец полностью угадал. Японец активно вошёл в игру и вскоре нанёс долгожданный удар в створ чужих ворот. «Арсенал» в данной ситуации вновь спас Мартинес.

Но уже спустя пять минут Минамино всё же сравнял счёт. Мяч отскочил к нему после удачного рикошета, и Такуми спокойно пробил в дальний угол. При этом создалось впечатление, что нападающий подыграл себе рукой, но судьи, посмотрев повтор, приняли решение засчитать мяч. К слову, данный гол стал для японца первым в составе «Ливерпуля».

В оставшееся до финального свистка время мерсисайдцы вполне могли вырвать волевую победу. Так, Мане из угла вратарской пробил прямо в Мартинеса, а вышедший на замену Джозеф Уиллок первым же касанием головой опасно пробил рядом со штангой.

Но забить командам так и не удалось, а «Арсенал» во втором тайме и вовсе не нанёс ни одного удара в створ ворот Алисона. Таким образом, во втором сезоне подряд победителя Суперкубка соперникам предстояло определить в серии пенальти. В прошлом сезоне подопечные Клоппа оказались слабее «Манчестер Сити», причём основное время также завершилось со счётом 1:1.

И вновь в данном компоненте удача отвернулась от «Ливерпуля». Все футболисты оппонента свои попытки реализовали, а вот у красных единственную ошибку допустил молодой Риан Брустер, который вышел на поле специально под «лотерею» в добавленное арбитром время. 20-летний нападающий пробил сильно, но попал в перекладину.

Так «Арсенал» в четвёртый раз за последние шесть лет завоевал Суперкубок Англии и вышел на второе место по количеству побед в турнире. «Ливерпуль» же уступил в битве за трофей второй год подряд.