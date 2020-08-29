«Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии по футболу
- Reuters
Основное время встречи, прошедшей на «Уэмбли», завершилось вничью 1:1.
«Арсенал» забил первым. Уже на 12-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Бакайоко Сака.
«Ливерпуль» ответил голом Такуми Минамино, отличившегося на 73-й минуте.
В серии пенальти 5:4 со счётом победу одержал «Арсенал», таким образом в 16-й раз в истории выигравший Суперкубок Англии. В составе «Ливерпуля» промах допустил Райан Брюстер.
Ранее Юрген Клопп прокомментировал массовый бойкот игроков в североамериканских спортивных лигах в связи со стрельбой в афроамериканца в Висконсине..