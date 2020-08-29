«Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии по футболу

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии по футболу.
«Арсенал» по пенальти победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии по футболу
  • Reuters

Основное время встречи, прошедшей на «Уэмбли», завершилось вничью 1:1.

«Арсенал» забил первым. Уже на 12-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Бакайоко Сака.

«Ливерпуль» ответил голом Такуми Минамино, отличившегося на 73-й минуте.

В серии пенальти 5:4 со счётом победу одержал «Арсенал», таким образом в 16-й раз в истории выигравший Суперкубок Англии. В составе «Ливерпуля» промах допустил Райан Брюстер.

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