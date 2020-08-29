Клопп: не думаю, что в Англии будут отмены матчей из-за протестов игроков

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал массовый бойкот игроков в североамериканских спортивных лигах в связи со стрельбой в афроамериканца в Висконсине.
Клопп: не думаю, что в Англии будут отмены матчей из-за протестов игроков
  • Reuters

«Какие бы действия они ни предпринимали у себя, у них будут причины для этого. В данный момент я не жду, что это распространится на Англию. Это общемировой вопрос, но сейчас ввиду некоторых конкретных случаев над надлежащими действиями думают в Америке, потому что произошло ещё одно событие, которое не должно было происходить», — цитирует немца Sky Sports.

В НБА, НХЛ и MLB были отменены матчи из-за бойкота игроков, вызванного событиями в Висконсине, где полицейские выстрелили в спину афроамериканцу. 29-летний мужчина, разнимавший двух ссорящихся жеанщин, в настоящее время находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Вегаса» Ривз гордится реакцией игроков НХЛ на инцидент в Висконсине.

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