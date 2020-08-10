Розыгрыш Ловрена, признание Карпина и пародия «Ростова» на фильм Гая Ричи: околоспортивные события недели

Перешедший в «Зенит» защитник Деян Ловрен разыграл бывшего одноклубника Мохаммеда Салаха, а тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола. Между тем южане креативно подошли к презентации новой формы. Нападающий Лионель Месси обзавёлся, предположительно, антикоронавирусным матрасом, а американские бейсболисты подрались прямо на поле. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Ловрен рассказал о медведе в Пулкове и фото с Путиным

Хорватский защитник Деян Ловрен не только ярко дебютировал в составе «Зенита» в матче за Суперкубок России, но и продемонстрировал наличие чувства юмора. Знакомясь с Санкт-Петербургом во время организованной клубом автоэкскурсии, он позвонил по видеосвязи своему бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохаммеду Салаху, чтобы поделиться первыми впечатлениями.

«Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей», — со смехом поведал новобранец «Зенита».

Как можно судить по улыбке египтянина, ему понравился рассказ приятеля.

В процессе экскурсии выяснилось, что Ловрен хранит на смартфоне фотографию с Владимиром Путиным. По словам спортсмена, он сделал памятный снимок после финала чемпионата мира 2018 года, в котором Хорватия уступила Франции. На селфи Ловрен слева от Путина, а справа от президента — Лука Модрич. Как подчеркнул футболист зенита, игрок «Реала» влез в кадр без разрешения в последний момент.

Прядкин отказался признать себя отцом Цорна

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отказался отвечать на вопрос о родственной связи с бывшим генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном. В футбольном мире 58-летнего функционера и 33-летнего менеджера считают отцом и сыном.

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В рамках большого интервью изданию «Спорт-Экспресс» Прядкин воздержался от подтверждения или опровержения данной информации.

«Я это не комментирую. No comment. Это не имеет никакого отношения к нашей работе», — подчеркнул он.

Любопытно, что в мае 2019 года, комментируя назначение Цорна в «Спартак», Прядкин сказал, что «хорошо его знает», одновременно отметив «прекрасное образование» нового гендиректора.

Сам Цорн и тогда, и позже избегал любых высказываний на эту тему.

«Я комментирую только по работе, личные отношения не комментирую. Это я не готов обсуждать», — заявил Цорн в августе 2019 года блогеру Евгению Савину.

Карпин заявил, что во время пандемии хотел уйти из футбола

Пресс-служба «Ростова» удостоилась похвалы за оригинальную презентацию новой формы. Южане творчески подошли к рутинному мероприятию, спародировав сюжет фильма «Джентльмены» Гая Ричи. В съёмках ролика поучаствовали наставник «Ростова» Валерий Карпин, а также игроки Павел Мамаев, Ивелин Попов, Хорен Байрамян, Сергей Песьяков и Матиас Норманн. Футболисты выступили в роли банды «Карапузов», а Карпин — в качестве Тренера.

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил «детей без присмотра»... И вот, что получилось», — говорится в аннотации к видео на Youtube.

Вместе с тем Карпин раскрыл, что тяжело перенёс карантин из-за коронавируса. По признанию тренера, ему очень хотелось уйти из футбола и покинуть Россию. За первую проведённую на базе неделю он похудел на 4,5 кг.

«Вы не представляете спектр эмоций, который был лично у меня», — заявил он журналисту Нобелю Арустамяну.

Месси купил антикоронавирусный матрас, Уильямс пожаловалась на нервы

В субботу редкий по красоте гол Лионеля Месси в ворота «Наполи» вывел «Барселону» в четвертьфинал Лиги чемпионов. Вероятно, поддерживать высокий уровень игры в период пандемии аргентинцу помогают не только тренировки, но и повышенные меры безопасности.

Так, сообщается, что спортсмен приобрёл специальный антикоронавирусный матрас. Его ткань якобы содержит наночастицы, уничтожающие инфекцию в течение четырёх часов. Месси распорядился заменить старые матрасы на новые на всех кроватях в своём доме. Если верить испанских журналистам, футболист очень доволен покупкой.

Именитая теннисистка Серена Уильямс, в свою очередь, пожаловалась, что стала «немного затворницей и невротичкой» из-за ситуации с COVID-19. Она не выступала на турнирах с февраля, но готовится к возвращению на корт. По словам Уильямс, ещё в начале марта она начала соблюдать социальную дистанцию и слегка опасается вновь оказаться среди большого количества людей.

Спортсменка также призналась, что имеет проблемы с лёгкими. В поездки она берёт с собой 50 масок. Но в то же время она отметила и позитивный момент: Уильямс удалось провести дома целых шесть месяцев после двух десятилетий в постоянных разъездах.

Бейсболисты устроили первую драку в сезоне

Громкий скандал разразился в Главной лиге бейсбола (MLB). Один из тренеров «Окленд Атлетикс» Райан Кристенсон после победы над «Техас Рейнджерс» вскинул руку перед игроками в нацистском приветствии. На фоне возникшего резонанса он поспешил оправдаться за поступок, пояснив, что сделал это случайно.

«То, что я сделал, непростительно. Я глубоко раскаиваюсь», — подчеркнул он.

A clear Nazi salute from Oakland @Athletics bench coach Ryan Christenson today. His apology does not suffice.pic.twitter.com/wAtP6TDuy5 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 7, 2020

Бывший игрок MLB Коди Деккер, еврей по национальности, полагает, что нацистское приветствие Кристенсона — лишь «вершина айсберга», и антисемитизм действительно является проблемой в профессиональном бейсболе. Он добавил, что на протяжении своей карьеры сталкивался с огромным количеством «нацистских шуток».

В следующем матче «Окленда» — против «Хьюстон Астрос» — на игровом поле произошла первая крупная драка в текущем сезоне MLB. Всё началось с того, что питчер гостей Умберто Кастельянос попал мячом в спину аутфилдеру «Атлетикс» Рамону Лауреано. Тот возмутился, сказал обидчику несколько жёстких слов. Затем пострадавшему резко ответил один из тренеров «Хьюстона».

Ещё сильнее рассердившийся Лауреано бросился мстить, однако в процессе забега к тренерской бирже соперника его сбили с ног. Тогда игроки «Окленда» бросились на помощь своему партнёру.

Магкеева уличили в пьянстве за день до объявления о продлении контракта с «Локо»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев был заснят предположительно в пьяном состоянии на вечеринке в честь дня рождения девушки своего партнёра по команде Владислава Игнатьева. Как видно на видео, на столах находились спиртные напитки и кальян.

Фотографии и ролики с торжества публиковали в соцсетях участники мероприятия. Так, на одном из видео 21-летнего Магкеева можно наблюдать предположительно в нетрезвом состоянии в компании Миланы Тюльпановой, бывшей супруги Александра Кержакова. Также на вечеринке присутствовали братья Алексей и Антон Миранчуки.

Председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков отказался давать оценку поведению своего подопечного.

«Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил», — пояснил он.

За день до праздника, 7 августа, Магкеев сыграл против «Зенита» в Суперкубке России, получил жёлтую карточку и был заменён на 69-й минуте. А уже после вечеринки, 9 августа, «Локомотив» сообщил о подписании нового контракта с игроком до 2024 года.