Ловрен показал фото с Путиным на телефоне

Хорватский новичок «Зенита» Деян Ловрен признался, что хранит на телефоне фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

По словам защитника, он сделал памятный снимок после финала чемпионата России 2018 года, в котором Хорватия уступила Франции. Об этом Ловрен рассказал в интервью клубной пресс-службе, доступном на YouTube.

Ловрен стоит по левую руку от Путина, а справа от президента — Лука Модрич. Как подчеркнул зенитовец, игрок «Реала» влез в кадр без разрешения в последний момент.

Ранее сообщалось, что Ловрен позвонил Мохаммеду Салаху из Санкт-Петербурга и рассказал о медведе в аэропорту.