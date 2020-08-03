Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга и рассказал о медведе в аэропорту

Новичок «Зенита» Деян Ловрен позвонил своему бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, чтобы поделиться первыми впечатлениями от Санкт-Петербурга.

«Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей», — сказал хорватский легионер из салона машины по видеосвязи.

Что сделал Деян Ловрен, когда прилетел в Петербург? Позвонил Мохаммеду Салаху! 😂🤣 pic.twitter.com/hmhKEEsyuF — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 3, 2020

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче за Суперкубок России.