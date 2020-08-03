Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга и рассказал о медведе в аэропорту

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Новичок «Зенита» Деян Ловрен позвонил своему бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, чтобы поделиться первыми впечатлениями от Санкт-Петербурга.
Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга и рассказал о медведе в аэропорту
  • Reuters

«Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей», — сказал хорватский легионер из салона машины по видеосвязи.

Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче за Суперкубок России.

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