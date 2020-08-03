Семак рассказал, сыграет ли Ловрен в матче за Суперкубок России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что рассчитывает на новичка команды, защитника Деяна Ловрена, в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

«Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив. Конечно, это займёт какое-то время, и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 7 августа в Москве в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее Ловрен заявил, что готов сыграть за «Зенит» в матче за Суперкубок России.