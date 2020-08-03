Прядкин не стал отвечать на вопрос о родственных связях с Цорном

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отказался раскрывать информацию о своём родстве с бывшим генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном.

По слухам, распространённым в российском футбольном сообществе, Цорн является внебрачным сыном Прядкина.

«Я это не комментирую. No comment. Это не имеет никакого отношения к нашей работе», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».

Кроме того, глава РПЛ назвал нового гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова перспективным менеджером.

Любопытно, что в августе 2019 года Цорн на аналогичный вопрос блогера Евгения Савина сказал следующее: «Ну я комментирую только по работе, личные отношения не комментирую».

Ранее сообщалось, что Прядкин назвал недопустимыми высказывания Валерия Карпина о Роспотребнадзоре.