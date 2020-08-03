Прядкин не стал отвечать на вопрос о родственных связях с Цорном
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По слухам, распространённым в российском футбольном сообществе, Цорн является внебрачным сыном Прядкина.
«Я это не комментирую. No comment. Это не имеет никакого отношения к нашей работе», — приводит слова Прядкина «Спорт-Экспресс».
Кроме того, глава РПЛ назвал нового гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова перспективным менеджером.
Любопытно, что в августе 2019 года Цорн на аналогичный вопрос блогера Евгения Савина сказал следующее: «Ну я комментирую только по работе, личные отношения не комментирую».
Ранее сообщалось, что Прядкин назвал недопустимыми высказывания Валерия Карпина о Роспотребнадзоре.