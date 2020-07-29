«Его уже неоднократно отмазывали»: что известно о смертельной драке в Барнауле с участием экс-боксёра Старцева

Экс-боксёр Михаил Старцев задержан по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть жителя Барнаула Павла Рохлова. Инцидент произошёл в ходе массовой драки, в которой также принимала участие двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Вдова погибшего опасается, что Старцев получит минимальное наказание. За ходом дела пообещал следить губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

29 июля в Покровском кафедральном соборе Барнаула состоялось прощание с Павлом Рохловым. Он погиб от последствий удара, который ему нанёс бывший боксёр Михаил Старцев. В уличной драке, которая привела к трагедии, также принимала участие двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Это событие вызвало широкий резонанс не только в Алтайском крае, но и за его пределами.

По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула произошла потасовка с участием местных жителей. В ходе неё 40-летний Рохлов получил несовместимую с жизнью травму. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Виновному может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Вскоре после происшествия Старцев был задержан. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время 38-летнему боксёру должно быть предъявлено обвинение. Другие участники потасовки остались на свободе.

В Федерации бокса России заявили, что Старцев занимался спортом на протяжении пяти лет, но с начала 2000-х уже не имеет к нему никакого отношения. Он не состоял в сборной Алтайского края и не занимался профессиональным боксом. В отличие от Старцева Ворогушина является достаточно титулованной спортсменкой. Она имеет звание мастера спорта международного класса, в её активе два золота чемпионатов мира и победы на российских соревнованиях. В настоящее время она является судьёй на состязаниях по кикбоксингу.

Драка, в которой погиб Рохлов, оказалась запечатлена на видеозаписи, сделанной случайными свидетелями. На ней видно, как сначала Старцев с Ворогушиной и ещё одной девушкой агрессивно ведут себя по отношению к мужчине с тростью. Вскоре к ним подбежал Рохлов и вступил в конфликт со спортсменами. В один момент он с силой оттолкнул от себя Ворогушину. Сразу после этого Старцев нанёс Рохлову удар по затылку, от которого тот упал на землю и стукнулся головой об асфальт. Спустя несколько часов пострадавший скончался. Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть наступила в результате «нападения с применением тупого предмета».

Показания свидетелей и самих участников драки о том, что произошло в ночь с 26 на 27 июля, разнятся. Жена погибшего Светлана рассказала RT, что мужчина с тростью был инвалидом, с которым она до этого успела познакомиться. Компания Старцева, находившаяся в состоянии опьянения, принялась его избивать по неизвестной ей причине. Рохлов вступился за потерпевшего и попытался защитить его, и в этот момент Ворогушина ударила его жену, из-за чего он сам толкнул бывшую спортсменку. За это Рохлова со спины ударил Старцев. После этого нападавшие на инвалида попытались скрыться, но полиция смогла их поймать.

Вдова Рохлова боится, что виновнику в смерти её мужа удастся избежать наказания. Она призвала не только наказать его по строгости закона, но и лишить Ворогушину спортивных званий, так как спортсмен, по её мнению, не должен участвовать в драках.

«Я настроена добиться справедливости, потому что появляется много информации о том, что нападавших пытаются всякими способами обелить. Для меня справедливость заключается в том, чтобы убийцу Старцева посадили, не давали ему никаких поблажек. Со мной связалось много людей, которых он избивал, и они сказали, что его уже неоднократно отмазывали. История с этой дракой для него не первая. Мы планируем против него идти до конца. Такой человек не может спокойно ходить безнаказанным», — сказала Рохлова после похорон.

С таким описанием событий в корне не согласна Ворогушина. В своём Instagram она рассказала, что конфликт спровоцировал мужчина с тростью, которого она отказалась считать инвалидом. Со слов Ворогушиной, он находился в состоянии сильного опьянения и вёл себя агрессивно. В один момент он ударил её подругу тростью, после чего вместе со Старцевым она попыталась его обезвредить. В этот момент на сторону инвалида встали другие люди, в числе которых были Рохлов с женой.

Ворогушина утверждает, что женщина первой нанесла ей удар и схватила за воротник куртки. После этого Рохлов ударил бывшую спортсменку, а уже затем Старцев нанёс роковой удар. Ворогушина заявила, что не оправдывает действия своего друга, но отметила, что тот лишь защищал её. Однако вскоре она удалила свой профиль в Instagram.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал следить за ходом расследования. Он заявил, что виновному в смерти Рохлова придётся понести за это уголовную ответственность.

«Это просто вопиющий случай, недопустимая жестокость. Преступление получило серьёзный общественный резонанс. Правоохранительные органы доложили мне по ситуации и о том, что подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Слежу за ходом расследования. Убеждён, реакция на подобные случаи должна быть самой жёсткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона. Такого в нашем крае нельзя допускать! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — заявил Томенко в соцсетях.