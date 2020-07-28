В Барнауле боксёр убил мужчину, который пытался заступиться за избиваемого инвалида
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Как сообщает Sport24 со ссылкой на «Вести», 40-летний мужчина заступился за инвалида, которого начали избивать Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.
Отмечается, что Рохлов пытался оттащить Ворогушину от инвалида, но получил удар в голову сзади от боксёра. В итоге мужчина упал на асфальт. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть.
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