В Барнауле боксёр убил мужчину, который пытался заступиться за избиваемого инвалида

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В Барнауле местный житель Павел Рохлов скончался от удара в голову, который он получил от боксёра Михаила Старцева в уличной потасовке.
В Барнауле боксёр убил мужчину, который пытался заступиться за избиваемого инвалида
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Как сообщает Sport24 со ссылкой на «Вести», 40-летний мужчина заступился за инвалида, которого начали избивать Старцев и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Отмечается, что Рохлов пытался оттащить Ворогушину от инвалида, но получил удар в голову сзади от боксёра. В итоге мужчина упал на асфальт. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса.

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