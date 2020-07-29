Жена убитого барнаульца призвала к тюремному наказанию боксёра Старцева

Короткая ссылка
Светлана Рохлова, жена погибшего жителя Барнаула Павла Рохлова, намерена добиваться максимального наказания для боксёра Михаила Старцева, который нанёс смертельный удар её мужу.
Жена убитого барнаульца призвала к тюремному наказанию боксёра Старцева
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По словам Рохловой, её супруг не мог пройти мимо, когда Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и ещё одна девушка избивали инвалида, а в итоге Павел Рохлов получил удар сзади от Старцева.

«Ни одна эта мразь не извинилась ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в чёрный список! Все, кто желает подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный срок, — мы вас уже знаем каждого! Весь список! Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждёт наказание! В любом! Услышьте меня и моего ребёнка шестилетнего! У вас у многих внуки этого возраста! Есть и сыновья, и дочери! Которые живут и радуют вас! А у нас рухнула жизнь 27 июля 2020 года навсегда», — написала Светлана Рохлова в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Барнауле боксёр убил мужчину, который пытался заступиться за избиваемого инвалида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить