Жена убитого барнаульца призвала к тюремному наказанию боксёра Старцева
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
По словам Рохловой, её супруг не мог пройти мимо, когда Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и ещё одна девушка избивали инвалида, а в итоге Павел Рохлов получил удар сзади от Старцева.
«Ни одна эта мразь не извинилась ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в чёрный список! Все, кто желает подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный срок, — мы вас уже знаем каждого! Весь список! Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждёт наказание! В любом! Услышьте меня и моего ребёнка шестилетнего! У вас у многих внуки этого возраста! Есть и сыновья, и дочери! Которые живут и радуют вас! А у нас рухнула жизнь 27 июля 2020 года навсегда», — написала Светлана Рохлова в Instagram.
Ранее сообщалось, что в Барнауле боксёр убил мужчину, который пытался заступиться за избиваемого инвалида.