Жена убитого барнаульца призвала к тюремному наказанию боксёра Старцева

Светлана Рохлова, жена погибшего жителя Барнаула Павла Рохлова, намерена добиваться максимального наказания для боксёра Михаила Старцева, который нанёс смертельный удар её мужу.

По словам Рохловой, её супруг не мог пройти мимо, когда Старцев, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина и ещё одна девушка избивали инвалида, а в итоге Павел Рохлов получил удар сзади от Старцева.

«Ни одна эта мразь не извинилась ни передо мной, ни перед родителями! Они просто решили сделать проще и добавили меня везде в чёрный список! Все, кто желает подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный срок, — мы вас уже знаем каждого! Весь список! Лучше отойдите в сторону и дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет лишения! Не берите грех на душу! Его в любом случае ждёт наказание! В любом! Услышьте меня и моего ребёнка шестилетнего! У вас у многих внуки этого возраста! Есть и сыновья, и дочери! Которые живут и радуют вас! А у нас рухнула жизнь 27 июля 2020 года навсегда», — написала Светлана Рохлова в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Барнауле боксёр убил мужчину, который пытался заступиться за избиваемого инвалида.