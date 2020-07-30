Макгрегор с княгиней, прощание со стадионом «Торпедо» и дебют Акинфеева в Instagram: околоспортивные события недели

Конор Макгрегор покатался на водных велосипедах с княгиней Монако, спортсмен из Уфы Радмир Бикметов проплыл 250 км в поддержку детей-бабочек, а Сергей Жуков предложил Артёму Дзюбе спеть дуэтом. Любители футбола попрощались со стадионом «Торпедо», российского бойца обвинили в неонацизме и выгнали из UFC, а SMM-специалисты «Спартака» и «Локомотива» устроили битву в соцсетях. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Макгрегор прокатился на водных велосипедах с принцессой Монако

Олимпийской чемпионке Лондона-2012 по художественной гимнастике Каролине Севастьяновой пришлось объясняться за фото с экс-бойцом UFC Конором Макгрегором в Монако. Подписчики спортсменки в Instagram выдвинули ей претензии за слишком фривольный, на их взгляд, снимок с женатым мужчиной: на фото Макгрегор демонстрирует бицепсы и второй рукой прижимает россиянку к себе. В ответ на критику 25-летняя спортсменка заметила, что подошла к звезде смешанных единоборств со своим парнем, в то время как сам ирландец был с супругой.

В Монако Макгрегор тесно общается другой именитой в прошлом спортсменкой — 42-летней княгиней Монако Шарлен. Она профессионально занималась плаванием, а на Играх в Сиднее-2000 представляла сборную ЮАР. Недавно боец и княгиня прокатились на водных велосипедах. А в сентябре они планируют отправиться в 180-километровый тур.

Цель проекта — повысить осведомлённость в области безопасности на воде. Свою напарницу Макгрегор назвал «феноменальным атлетом и олимпийцем». Он поблагодарил жену князя Альбера II за «великий день» для его семьи и признался, что не может дождаться начала путешествия.

Фанаты «Торпедо» забрали на память кресла со стадиона на Восточной

В минувшее воскресенье болельщики «Торпедо» простились с легендарным стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который многие называли последним осколком старой футбольной Москвы. Каждый желающий мог унести с собой на память кресло с Западной трибуны. Причём поклонники черно-белых со стажем имели возможность забрать именно те сиденья, с которых они следили за игрой своих кумиров на протяжении долгих лет. По словам руководителя фан-клуба «автозаводцев» Василия Петракова, по просьбе семьи трагически погибшего болельщика Александра Дудуева его любимое кресло передали детям.

Официально было объявлено, что стадион закрывается на реконструкцию. Однако на деле в конце текущего года он будет полностью снесён. Сразу же после демонтажа конструкций подрядчики планируют приступить к возведению новой арены. Её собираются открыть к 100-летию «Торпедо» в 2024 году. Спортивный объект при этом окружат жилыми домами.

Таким образом, стадион на Восточной просуществовал в своём привычном виде чуть менее 60 лет. Его открытие состоялось 7 сентября 1960-го. Изначально он использовался в качестве тренировочной базы для футбольной команды ЗИЛа. Первый матч чемпионата СССР торпедовцы сыграли здесь в 1977 году. В разные годы уютный стадион на Восточной являлся домашней ареной «Спартака», «Москвы» и местом для тренировок сборной России. А российская «молодёжка» в 2006 году провела на берегу Москва-реки лучшую встречу в своей истории, разгромив Португалию в плей-офф квалификации к Евро-2007 (4:1).

Уфимский спортсмен проплыл 250 км в поддержку детей

Спортсмен-любитель из Башкирии Радмир Бикметов провел благотворительный заплыв на дистанции 250 км. Маршрут смельчака пролегал по реке Белая от Стерлитамака до Уфы. Перед стартом Бикметов преследовал две цели. Он хотел собрать 250 тыс. рублей для детей-бабочек и заодно провести экоакцию. В местах отдыха и остановок производилась уборка мусора. О ходе заплыва Бикметов рассказывал в Instagram. Действительность превзошла ожидания: итоговая сумма пожертвований значительно превысила расчёты пловца.

Деньги пойдут на поддержку детей с буллезным эпидермолизом — тяжелым генетическим заболеванием кожи, которая покрывается нарывами и эрозиями. Маленьким пациентам необходимы специальные условия для реабилитации и обученный персонал. В Башкирии проживают 22 ребёнка с таким диагнозом. Согласно заявлению представителей республиканского Центра социальных технологий «Ломая барьеры», собранные Бикметовым средства позволят провести для них полноценную реабилитационную смену.

Российского бойца ММА обвинили в неонацизме

Журналист британского таблоида Чисанга Малата принёс извинения российскому бойцу Роману Богатову и его секунданту Алексею Кисеру за оскорбление во время трансляции боя. 29-летний экс-чемпион М-1 уступил 40-летнему бразильцу Леонардо Сантосу судейским решением на турнире UFC 251.

Как написал Малата в своём Twitter, он ошибочно принял татуировку Кисера за изображение руны зонненрад — так называемой солнечной свастики, присутствовавшей на штандартах 5-й танковой дивизии СС «Викинг» и 11-й добровольческой танково-гренадёрской дивизии СС «Нордланд».

По словам репортёра, после глубокого погружения в изучение славянских символов он выяснил, что на самом деле российский спортсмен нанёс на локоть изображение коловрата. Малата отметил, что два знака очень похожи и их легко перепутать — однако они не тождественны.

«По этой причине я отказываюсь от обвинений в неонацизме и приношу обоим мужчинам извинения. Называть кого-то расистом или причислять людей к подобной идеологии, когда они её вовсе не придерживаются, — плохо», написал Малата в Twitter 18 июля. Он также пояснил, что не желает негативных последствий для карьер Богатова и Кисера.

Впрочем, 21 июля журналист сделал ещё один пост, в котором отозвал свои извинения. Он также выложил ссылку на материал издания Bloody Elbow под заголовком «Тренер российского бойца демонстрирует неонацистский символ во время трансляции UFC». В тексте приводились выдержки из различных заявлений Кисера в соцсетях. В частности, отмечалось, что спортсмен называл своё тату славянским языческим символом и признавался, что от него «не пострадал ни один цветной человек».

В UFC приняли решение исключить Богатова и Кисера из своих рядов. В Instagram последний поиронизировал, что две недели находился на карандаше у промоушена, но так и не успел дебютировать в официальной схватке.

«Как считаете, могу ли я считаться полуветераном организации и писать это в шапке профиля?» — задался он вопросом в посте, посвящённом своему изгнанию из UFC.

Фигуристку Дэйлман признали первой красавицей Онтарио

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 по фигурному катанию в командном турнире Габриэль Дэйлман победила в конкурсе красоты Miss Ontario и завоевала право выступить в ноябре на Miss World Canada 2020. По итогам этого конкурса определится представительница Канады на «Мисс мира». В своём Instagram 22-летняя спортсменка призналась, что не верит собственному счастью. По словам Дэйлман, для неё будет огромной честью участвовать в национальном отборе на конкурс «Мисс мира».

«С нетерпением жду национального отбора! Также поздравляю других победительниц этапа. Жду встречи с вами в ноябре. Большое спасибо за вашу любовь и поддержку! Ребята, если бы не вы, меня бы здесь не было!», — написала она.

Нынешний успех особенно важен для Дэйлман, поскольку очередной олимпийский цикл складывался для неё совсем не так удачно, как предыдущий. В конце 2018 года фигуристка жаловалась на проблемы со здоровьем — депрессию, расстройство приёма пищи и синдром дефицита внимания. На соревнованиях в Китае в ноябре 2019-го спортсменка травмировала ногу и вынуждена была прибегнуть к лечению. Незадолго до чемпионата Канады в январе 2020 года она заболела воспалением лёгких и заняла лишь восьмое место. Тем не менее, канадка твёрдо намерена продолжать спортивную карьеру.

SMM-щики «Спартака» и «Локо» повоевали в соцсетях

Настоящий баттл провели SMM-специалисты «Спартака» и «Локомотива» в соцсетях. Всё началось с «твита» красно-белых, посвящённого комментарию главы судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи по эпизоду с падением Александра Соболева в штрафной «Зенита» на 62-й минуте матча 1/2 финала Кубка России. По мнению москвичей, их форвард оказался на газоне после удара в лицо от Вильмара Барриоса. Кашшаи не увидел нарушения правил в этом эпизоде, заметив, что момент можно было бы трактовать иначе, если бы на лице Соболева появилась кровь.

В качестве иронической реакции на слова венгерского арбитра спартаковцы загрузили в Twitter фотографию окровавленного экс-игрока сборной Англии Терри Бутчера, которому сильно рассекли лоб в одном из столкновений в игре со Швецией на ЧМ-1990. На вопрос одного из юзеров, не был ли взломан аккаунт «Спартака», SMM-щик ответил: «По взломам — к «Локомотиву», у нас всё красиво». Это была отсылка к недавней потере красно-зелёными доступа к собственной страничке в Twitter.

Угадай автора по цитате:



«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 23, 2020

Реакция SMM-команды «Локо» не заставила себя ждать и получилась довольно дерзкой: «Лучше девять дней без Twitter, чем сезон без еврокубков». Дальше вновь настал черёд красно-белых проявить остроумие. После восстановления оппонентами прав на аккаунт в «Спартаке» поздравили коллег с возвращением и предположили, что «железнодорожники» по привычке вводили старый пароль — NoSeminNoParty (один из лозунгов фанатов «Локо» в поддержку Юрия Сёмина).

Красно-зелёные парировали тем, что у них были слишком лёгкие пароль и логин, обыграв еврокубковый антирекорд «Спартака» в сезоне-2002/03, когда подопечные Олега Романцева проиграли все шесть матчей в группе Лиги чемпионов с разницей мячей 1:18.

Нет, просто у нас были всем известные и легко угадываемые логин и пароль 👌🏻 https://t.co/p96Kn19dsRpic.twitter.com/663QNksvOS — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 24, 2020

Жуков предложил Дзюбе спеть дуэтом

Лучший игрок чемпионата России-2019/20 по версии футболистов Артём Дзюба после завоевания «Зенитом» Кубка России активно подпевал шлягеру группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй» в самолёте из Екатеринбурга. Это привлекло внимание многолетнего исполнителя песни Сергея Жукова, который выложил видео с нападающим в своём Instagram и предложил ему объединиться.

«Ну что, Артём, может, уже дуэт», — написал Жуков.

«Берём Игоря, и я готов», — ответил Дзюба, намекая на дружбу музыканта с Игорем Акинфеевым.

К слову, голкипер ЦСКА на минувшей неделе завёл аккаунт в этой же соцсети. Как сообщила официальная страница армейцев, их капитан «решился ворваться в Instagram» по случаю запуска нового шоу на ЦСКА ТВ.

«Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это — как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно — продолжим. Если нет — значит, гол», — поприветствовал поклонников вратарь.