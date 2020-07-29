«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов стал игроком казанского футбольного клуба «Рубин».

Как сообщает пресс-служба коллектива из столицы Татарстана, соглашение с хавбеком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Олег будет выступать в нашей команде под номером 20. Добро пожаловать!» — говорится в сообщении клуба.

29 июля Шатов покинул «Зенит» по истечении срока контракта. В минувшем сезоне футболист сыграл 20 матчей, в которых отметился тремя голами и шестью результативными пасами. Всего в составе сине-бело-голубых он провёл 200 матчей, забил 31 мяч и отдал 44 результативные передачи.

Ранее Василий Уткин прокомментировал информацию об интересе к игроку «Зенита» Александру Кокорину со стороны российских клубов.