Братство медалей: чего добились на московской Олимпиаде шесть пар спортсменов-близнецов

В летних Олимпийских играх 1980 года приняли участие сразу шесть пар близнецов из СССР, ГДР, Польши, Зимбабве и Великобритании. 27 июля 1980 года две из них даже сразились за золото в одной и той же дисциплине. RT вспоминает истории близнецов, выступавших на Играх в Москве.

Йорг и Бернд Ландфойгты / Юрий и Николай Пименовы (академическая гребля)

27 июля 1980 года вошло в олимпийскую историю благодаря уникальному случаю, произошедшему на московской Олимпиаде. В этот день за золото в заезде распашных двоек сразились сразу две пары близнецов. Вместе с гребцами из ГДР Йоргом и Берндом Ландфойгтами на старт вышли Юрий и Николай Пименовы. В итоге дуэты их социалистических стран заняли две верхние ступени пьедестала почёта.

Ландфойгты ещё задолго до приезда в Москву стали легендами академической гребли. В 1972 году они выиграли олимпийскую бронзу в заезде восьмёрок и вскоре решили выступать только вдвоём. На следующих Играх они выиграли своё первое золото и на пути ко второму стали четырёхкратными чемпионами мира. Всего немцы приняли участие в 180 соревнованиях и потерпели всего одно поражение — от советских гребцов-близнецов.

Произошло это, правда, не на московской Олимпиаде. Пименовы были младше Ландфойгтов на семь лет и не смогли составить им конкуренцию на главном старте четырёхлетия. В финале на канале в Крылатском немецкая пара пересекла финишный створ первой, а советская довольствовалась вторым местом, отстав на 2,49 секунды.

Ландфойгты сразу после Игр завершили карьеру, и Пименовы без своих главных конкурентов стали трёхкратными чемпионами мира. На следующей своей Олимпиаде, в Сеуле, советские близнецы выступали в четвёрке и остались без медалей, которые могли бы завоевать вдвоём.

01.06.1985. Победители Большой московской регаты на двойке распашной братья-близнецы Юрий и Николай Пименовы. Гребной канал в Крылатском

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Анатолий и Сергей Белоглазовы (вольная борьба)

Братья Анатолий и Сергей Белоглазовы из Калининграда не только родились почти одновременно, но и начали заниматься вольной борьбой вместе. Они быстро стали добиваться успеха, и тренеры решили развести их по разным весовым категориям, чтобы им не пришлось сталкиваться лбами на одних соревнованиях.

Бойкот Олимпийских игр в Москве лишил Белоглазовых основных соперников из Японии и фактически открыл путь к золоту. Анатолий провёл шесть поединков в весовой категории до 52 кг и последние четыре выиграл на туше, потратив на два из них меньше минуты.

А на следующий день на высшую ступень пьедестала почёта поднялся и его брат. Сергей выступил в весе до 57 кг ещё более впечатляюще, не набрав ни одного штрафного балла и выиграв пять схваток досрочно. В дальнейшем близнецы праздновали успех на чемпионате мира в 1982 году и соревнованиях «Дружба-84», после чего Анатолий занялся тренерской работой и привёл своего брата к новым успехам: Сергей ещё раз выиграл Олимпиаду в 1988 году и стал шестикратным чемпионом мира.

Юзеф и Казимеж Липени (греко-римская борьба)

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У польских близнецов Юзефа и Казимежа Липеней было ещё четыре брата и две сестры, но только они вдвоём сумели добиться успехов в греко-римской борьбе. Чтобы отличаться на ковре, они зачёсывали волосы в разные стороны. Так же, как и Белоглазовы, братья Липень выступали в разных категориях и добились разных успехов.

До приезда в Москву, когда польским борцам уже было по 31 году, Юзеф принимал участие в трёх Олимпиадах, но ни на одной из них не выигрывал медалей. Только на своих последних соревнованиях младший близнец смог дотянуться до серебряной медали, пропустив вперёд лишь неоспоримого фаворита Шамиля Серикова.

Казимеж же ещё до московской Олимпиады успел дважды побывать на пьедестале почёта. В Мюнхене он стал бронзовым призёром, а в Монреале отпраздновал победу. Но на следующих Играх он проиграл две из трёх первых схваток и рано закончил борьбу за медали.

Сандра Чик и Соня Робертсон (хоккей на траве)

Женская сборная Зимбабве по хоккею на траве преподнесла одну из главных сенсаций Олимпийских игр, и в этом ей помогли две сестры-близняшки. Сэнди Чик и Сандре Робертсон было уже 33 года, когда они получили приглашение выступить в Москве. Они уже не занимались активно спортом, но снова взяли в руки клюшки, когда появился шанс побороться за медали. К слову, они также играли вместе в баскетбольной сборной Зимбабве.

На двоих Чик и Робертсон забили один мяч в пяти матчах, и этого им хватило, чтобы стать олимпийскими чемпионками. В качестве награды за победу спортсменкам обещали по быку, но в итоге жена премьер-министра Роберта Мугабе подарила всем по уже готовому набору мяса.

Энн и Джанет Осгерби (плавание)

Сёстрам Энн и Джанет Осгерби было всего 17 лет, когда они прилетели в Москву на Олимпийские игры. Обе специализировались на плавании баттерфляем, но у Энн это получалось чуть лучше. На дистанции 200 м она заняла шестое место и была четвёртой на стометровке. Джанет смогла лишь выйти в финал «короткого» заплыва, где пришла к финишу последней. До Осгерби ещё никому из близнецов не удавалось вдвоём принять участие в олимпийском плавательном финале.

Энн затем приняла участие в комбинированной эстафете и смогла выиграть единственную для своей семьи медаль: британки стали вторыми вслед за непобедимой командой ГДР. Её младшая сестра вскоре перестала активно выступать в плавании, а серебряная медалистка московской Олимпиады спустя четыре года поехала на следующие Игры в Лос-Анджелесе, но до финалов уже не добралась.