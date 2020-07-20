Умер создатель образа олимпийского мишки

Народный художник России, автор образа медвежонка — талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктор Чижиков умер на 85-м году жизни.

«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушёл из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении издательства АСТ.

Чижиков создавал рисунки для издательств «Малыш», «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки» и других.

«Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — отметили в издательстве.

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Миллионам людей по всему миру запомнилось, как на закрытии Игр поднимался в небо их талисман — олимпийский мишка.