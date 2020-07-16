«О давлении на РФС речи не идёт»: как в «Спартаке» пытаются обратить внимание на судейство перед матчем с «Зенитом»

Фанатское объединение «Спартака» направило открытое письмо на имя президента РФС Александра Дюкова с призывом обратить внимание на работу судейского корпуса. По мнению болельщиков, арбитры должны объяснять принимаемые ими решения. Ранее владелец красно-белых Леонид Федун, несмотря на победу над «Ахматом» во встрече 28-го тура РПЛ, сделал несколько резких заявлений в адрес рефери. По мнению Валерия Кечинова, к десятикратному чемпиону страны действительно относятся предвзято. В то же время Алексей Игонин отметил, что команда выступает неудачно вовсе не из-за судейства.

В 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своём поле с разгромным счётом 3:0 обыграл «Ахмат», отчасти сумев реабилитироваться за предыдущие неудачи. Однако по ходу матча судейская бригада во главе с Алексеем Сухим приняла сразу несколько неоднозначных решений в пользу гостей, что заставило красно-белых в очередной раз усомниться в объективности её работы. Своё недовольство выразило не только руководство клуба, но и болельщики.

Представители фанатского объединения «Фратрия» написали открытое письмо на имя президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. По их мнению, в каждом из семи матчей «Спартака» после возобновления чемпионата России рефери допускали ошибки. В связи с чем болельщики призвали функционера обратить внимание на ситуацию и повлиять на работу судейского корпуса, с января возглавляемого венгром Виктором Кашшаи. В частности, они предложили внести изменения в правило, запрещающее арбитрам публично комментировать свои решения.

«Футбол — игра, за которой следят миллионы, она должна быть образцом справедливых и понятных решений. Мы, российские болельщики, требуем от футбольных властей и организаторов соревнований главного: равенства при трактовке правил, равного подхода ко всем участникам чемпионата со стороны организаторов и арбитров, обслуживающих игры, а также публичных разъяснений и комментариев судейских решений, принятых в спорных игровых эпизодах», — говорится в заявлении.

Напомним, на 24-й минуте матча с «Ахматом» Сухой назначил пенальти в ворота хозяев, который впоследствии поменял на штрафной удар после просмотра видеоповтора. Спустя пять минут Эсекьель Понсе головой замкнул подачу с углового, но VAR выявил офсайд у Самуэля Жиго и взятие ворот не было засчитано. При этом ещё один 11-метровый не был назначен после того, как мяч попал в руку защитника грозненцев Андрея Семёнова.

Сразу после встречи с эмоциональной речью выступил владелец «Спартака» Леонид Федун. Комментируя работу бригады Сухого, он намекнул на то, что арбитры по-разному относятся к разным командам РПЛ.

«Сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Кроме того, функционер заметил, что красно-белые могут и вовсе не выходить на воскресный матч Кубка России с «Зенитом», если главным арбитром будет назначен Михаил Вилков, в ноябре прошлого года отстранённый от игр РПЛ из-за многочисленных ошибок.

При этом более нейтральную позицию заняли член совета директоров красно-белых Андрей Федун, а также генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Последний воздержался от критики, подчеркнув, что футболисты всё доказали своими действиями на поле.

«Судейство? Три красивых гола с игры — это ответ, который показывает, что можно и надо играть, играть в атаку. Ребята — молодцы. На положительных эмоциях подходим к матчу с «Зенитом», — сказал Газизов.

Опасения «Спартака» и его болельщиков разделяют и некоторые эксперты, учитывая предстоящую встречу с «Зенитом» и принципиальность победы в Кубке России, дающей последний шанс на попадание в Лигу Европы. Кроме того, москвичи являются далеко не единственной командой, недовольной Кашшаи и судейским корпусом. Так, известный комментатор Геннадий Орлов согласился с тем, что судьи действительно слишком часто допускают необъяснимые ошибки в пользу соперников красно-белых, а бывший полузащитник Максим Калиниченко предположил, что исход кубкового матча уже предрешён.

Судейство как бы намекает чего ждать в полуфинале Кубка? Так никто уже ничего и не ждёт,успокойтесь😏 — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) July 15, 2020

В справедливости критики уверен и экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов. По его мнению, в каждом из матчей после возобновления чемпионата арбитры ошибались в пользу соперников «Спартака».

«Не засчитываются чистые голы, не назначаются пенальти. Например, отменили взятие ворот Александра Соболева в ворота «Тамбова», хотя никакого нарушения там не было. И таких примеров можно привести очень много. Не знаю, есть ли разборы действий арбитров после игр, но мы видели явные ошибки. Поэтому москвичи и хотят, чтобы на судейство обратили внимание. Ни о каком давлении на РФС речи не идёт, на мой взгляд», — заявил Кечинов в интервью RT.

При этом он не согласился с представителями «Фратрии» по поводу того, что арбитры должны отчитываться о своих решениях после матчей.

«Не думаю, что это имеет смысл. Мне кажется, наоборот, возникнет ещё более напряжённая обстановка вокруг судей и это никак не поможет», — добавил Кечинов.

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин придерживается другой точки зрения. Он считает, что «Спартак» находятся не в лучшей форме, поэтому пытается переключить внимание футбольной общественности на другое.

«Мне кажется, они просто нервничают перед воскресным матчем, не более того. Ведь у «Спартака» остался единственный шанс реабилитироваться в нынешнем сезоне. Красно-белые хотят сказать, что судьи виноваты в их ошибках? А у самих дорогие футболисты сидят в запасе, генеральный директор отправлен в отставку, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице, хотя недавно ещё была чемпионом России. Явно не в арбитрах дело, существуют более глобальные проблемы. Понятно, что «Спартак» — серьёзная организация, и РФС придётся ответить. Но письмо туда может написать любой, поэтому всерьёз это воспринимать не стоит», — уверен Игонин.