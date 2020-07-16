Колосков считает недостаток дисциплины причиной вспышки коронавируса в «Сочи»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал свою версию причины вспышки коронавируса в ФК «Сочи».

«Всё зависит от дисциплины, других причин нет. Сыграли, приехали, отпустили ребят погулять. Это учит нас тому, что не нужно расслабляться. Спорт — это дисциплина. Тренировки, восстановление и наука тоже, но дисциплина прежде всего. Опыт других никого не учит. Винить некого, кроме самих себя. Неужели так тяжело ещё неделю посидеть и никуда не выходить? Диву даёшься, ужас какой-то. Теперь вот техническое поражение, и, может быть, на последнюю игру они соберут боеспособный состав», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Из-за вспышки коронавируса в «Сочи» был отменён матч 29-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».

Ранее источник назвал одного из заболевших игроков «Сочи».