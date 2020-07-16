Колосков считает недостаток дисциплины причиной вспышки коронавируса в «Сочи»

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал свою версию причины вспышки коронавируса в ФК «Сочи».
Колосков считает недостаток дисциплины причиной вспышки коронавируса в «Сочи»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Всё зависит от дисциплины, других причин нет. Сыграли, приехали, отпустили ребят погулять. Это учит нас тому, что не нужно расслабляться. Спорт — это дисциплина. Тренировки, восстановление и наука тоже, но дисциплина прежде всего. Опыт других никого не учит. Винить некого, кроме самих себя. Неужели так тяжело ещё неделю посидеть и никуда не выходить? Диву даёшься, ужас какой-то. Теперь вот техническое поражение, и, может быть, на последнюю игру они соберут боеспособный состав», — цитирует Колоскова РИА Новости.

Из-за вспышки коронавируса в «Сочи» был отменён матч 29-го тура Российской премьер-лиги с «Тамбовом».

Ранее источник назвал одного из заболевших игроков «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить