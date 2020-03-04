Кечинов считает, что «Спартак» обыграет ЦСКА в 1/4 финала Кубка России

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с московским ЦСКА.

«В последнем туре «Спартак» уверенно победил «Динамо», поэтому в психологическом плане всё в порядке. Проглядывается командная игра. Я жду удачной игры и положительного результата. Самое главное в таких поединках — характер. Именно он помогает побеждать. Будет тяжёлый матч, такой же, как и с «Динамо». Трудно будет в любом случае. Думаю, «Спартак» выиграет. Не знаю как, но выиграет», — цитирует Кечинова Sport24.

Матч Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 19:30.

Ранее сообщалось, чем интересно дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России.