«Такие матчи редко получаются зрелищными»: Кобелев о дерби «Локомотив» — ЦСКА, голах Чалова и тактике Николича

Противостояния, в которых на кону медали национального чемпионата и путёвки в Лигу чемпионов, редко получаются зрелищными. Об этом заявил известный тренер Андрей Кобелев в преддверии матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. По его словам, обе команды начнут встречу осторожно, однако забитый мяч может всё изменить. Специалист высказался о результативной серии Фёдора Чалова, прокомментировал возвращение в строй Джефферсона Фарфана, а также объяснил, какие изменения внёс в игру железнодорожников Марко Николич после ухода Юрия Сёмина.

«Молодые футболисты ЦСКА достигли своего потолка»

— ЦСКА в последних четырёх турах РПЛ набрал десять очков. Это следствие эмоциональной встряски команды, или же тренерский штаб что-то поменял в игре армейцев?

— Возможно, после возвращения Виктора Гончаренко ребята в какой-то мере успокоились. Очень сложно судить, находясь вне команды. Честно говоря, в игре ЦСКА я не увидел чего-то нового. Но в данной ситуации не совсем правильно сравнивать действия красно-синих в последних матчах с тем, что мы видели в той же игре с «Зенитом». Между петербуржцами и остальными коллективами РПЛ — большая разница.

А футболисты ЦСКА, оказавшись на пятом месте, думаю, несколько расслабились. Ты понимаешь, что для попадания в Лигу чемпионов важно каждое очко. Молодые игроки психологически не всегда выдерживают такое давление. Отъезд тренера их раскрепостил, да они и сами об этом говорят. Сейчас ЦСКА получает удовольствие от футбола.

— Великолепную форму в последних играх набрали Никола Влашич и Фёдор Чалов. Что мешало им раньше показывать такой футбол и набирать баллы за результативность?

— Чалов забивает в трёх матчах подряд, но его голы уложились в девять дней. Зато теперь все говорят, что он находится в прекрасной форме. Считаю, Фёдор остался в тех кондициях, в которых и находился. Просто он не реализовывал свои моменты. Например, в матче с «Ахматом» защитник махнул мимо мяча, и форвард отличился.

— Какой ЦСКА настоящий: тот, который не мог выиграть семь матчей подряд, или нынешний, не уступающий в четырёх матчах?

— Я считаю, армейцы сейчас играют так же, как в начале сезона. И не могу назвать футбол команды безыдейным. Просто им с большим трудом давались голы, а сейчас прорвало. Но на самом деле ничего не поменялось. И нынешний сезон — тяжёлый для всех: непонятный, с большими перерывами, с пандемией коронавируса. И то, что красно-синие, несмотря на всё это, продолжают бороться за медали, делает им честь. Нельзя сказать, что ЦСКА бросает из стороны в сторону или команда стала хуже.

Но я как говорил в прошлом году, так говорю и в этом: ЦСКА, чтобы претендовать на чемпионство, не хватает двух-трёх хороших, опытных исполнителей. А молодые футболисты команды остановились в развитии. Но дело здесь не в Гончаренко, как некоторые говорят, а в том, что они достигли своего потолка. На мой взгляд, мало кто из армейской молодёжи в будущем способен прибавить ещё.

— Осечка в матче с «Рубином» может эмоционально надломить подопечных Гончаренко? Ведь теперь они понимают, что шансов на попадание в Лигу чемпионов практически не осталось.

— А почему она должна их надломить? Да и почему вы спрашиваете о потере очков именно в матче с «Рубином»? Ведь ЦСКА допускал осечки и раньше. Армейцы семь месяцев не выигрывали. Думаю, всё это глупость. Психологически футболисты должны быть очень устойчивыми. На то в командах есть опытные игроки, которые следят за моральным состоянием партнёров. Уверен, потеря очков в игре с «Рубином» не повлияет на ЦСКА ни в лучшую, ни в худшую сторону.

— Судьбоносный подкат Ивана Облякова в собственной штрафной в матче с казанцами — ошибка молодого игрока или технический брак и усталость?

— Опыт тут ни при чём. Как можно так стелиться в подкате в своей штрафной?! Такие эпизоды в моё время разбирали в детско-юношеских школах. К сожалению, сейчас другой уровень подготовки, и люди, выступая в Премьер-лиге, иногда совершают глупые ошибки. Надо у самого Облякова спросить, зачем он пошёл в тот подкат.

— Игру с «Локомотивом» из-за перебора карточек пропустит Рагнар Сигурдсон. Не стоит ли в важнейшей игре дать шанс опытному Алану Дзагоеву, который наконец восстановился от травмы?

— Если он готов играть, то почему бы и нет. Опыт Алана должен помочь ЦСКА. Плюс он способен отдать последнюю передачу, которой армейцам не хватает. Решать предстоит тренерам. Если Дзагоев не готов на все 90 минут, его могут выпустить на замену, как в игре с «Рубином».

— Стоит ли ждать от ЦСКА высокого прессинга, который команда использовала раннее, или армейцы сыграют более осторожно?

— Вполне возможен смешанный вариант, при котором красно-синие попробуют высоко прессинговать соперника в первые 5—10 минут. Если получится, армейцы продолжат это делать. Плюс, мы прекрасно понимаем, что футболисты в своём нынешнем состоянии не способны высоко прессинговать на протяжении всех 90 минут.

«С уходом Сёмина «Локомотив» потерял остроту»

— «Локомотив» четыре последних встречи в чемпионате России закончил вничью. В чём причины этого?

— Бросилось в глаза, что команда перестраивается на ходу. Сейчас железнодорожники проводят очень много медленных позиционных атак. Скорости им не хватает, и соперники успевают перестроиться. Мы видели это как в матче с «Уфой», так и в поединке с «Крыльями Советов». «Локомотив» обязан был взять шесть очков, но набрал только два. С уходом Юрия Сёмина команда потеряла остроту.

— Что вообще изменилось в игре красно-зелёных с приходом Марко Николича?

— «Локомотив» больше контролирует мяч. Железнодорожники выполняют много передач, переводя атаки с одного фланга на другой. Также делают большое количество поперечных пасов и передач назад. При Сёмине «Локомотив» меньше владел мячом, но выполнял больше переводов вперёд, средних и длинных. А теперь появился контроль, но моментов нет.

— С чем это связано?

— Если бы всё было так просто, все бы умели играть в футбол. Влиять на ситуацию могут сразу несколько факторов. Пока мы видим, что «Локомотив» хочет больше владеть мячом и добивается этого, но остроты стало меньше.

— Но ведь блестяще начал сезон Алексей Миранчук. Вернулся в строй его брат Антон. А нового нападающего клуб так и не купил...

— Это очень хороший вопрос. Хотелось бы услышать ответ на него от Николича. Но пока мы чаще слышим генеральных директоров клубов, а не тренеров.

— В матче с «Уфой» вернулся в строй пропустивший больше года из-за травмы Джефферсон Фарфан. Он может стать «джокером» «Локомотива» в дерби?

— Мы знаем, что перуанец — забивной игрок. Он и в чемпионский сезон принёс железнодорожникам немало очков. Джефферсон — футболист штрафной площади, обладающий отличным голевым чутьём. Здорово, что он наконец выздоровел. Вряд ли Фарфан готов на все 90 минут, но помочь команде на определённом отрезке в состоянии.

— Не подойдёт ли ЦСКА более раскрепощённым к игре с «Локомотивом»? Ведь команде нечего терять. Если красно-синие возьмут медали, это будет чудом. Если не удастся, сильно ругать их никто не станет.

— Это московское дерби. В четверг ЦСКА и «Локомотив» сразятся за медали и место в Лиге чемпионов. Не думаю, что одна из команд будет более расслаблена и раскрепощена.

— Вы считаете, армейцы ещё могут взять медали, несмотря на отставание от «Локомотива» и «Краснодара»?

— Пока у команды сохраняются хотя бы теоретические шансы на попадание в тройку, всё возможно. В концовке сезона расслабиться может только «Зенит». Да и не могу сказать, что после возобновления чемпионата какая-то команда, помимо петербуржцев, сильно прибавила и вышла на тот уровень, который был до пандемии. Поэтому сейчас я бы не хотел петь кому-либо дифирамбы. Тот же ЦСКА мог выиграть у «Рубина», но в концовке пропустил с пенальти. Всё идёт на тоненького.

— То есть на финише сезона ни у одной из команд, претендующих на медали, преимущества нет?

— Всем приходится очень непросто. Тренеры делают большое количество замен, но футболистам тяжело играть в таком графике. А ведь некоторые предлагают расширить РПЛ до 18 команд. Лишний раз убеждаемся, что это много. Люди просто не смогут на протяжении всего сезона выходить на поле через два дня на третий. Мы увидим ползающих по газону игроков.

— «Локомотиву» в дерби не логичнее будет сыграть вторым номером?

— На мой взгляд, об этом не будет и речи. Железнодорожники будут думать не только о ЦСКА, но и о «Краснодаре», у которого игра в запасе. А ведь на кону прямая путёвка в групповой этап Лиги чемпионов и большие деньги. В «Локомотиве» прекрасно понимают, что шансов на ошибку больше не осталось.

— То есть болельщики могут ждать обоюдоострую игру?

— Когда обеим командам нужна победа, это не значит, что они с первых минут пойдут вперёд. Соперники могут действовать и от обороны, дожидаясь своего шанса впереди, делая ставку на стандартные положения. Столь важные и ответственные матчи редко получаются зрелищными. ЦСКА не обладает таким составом, чтобы действовать ярко. Да и «Локомотив» предпочитает играть вторым номером. Последние матчи показали, что у железнодорожников лучше получаются быстрые атаки, нежели позиционные.

Мне кажется, на первых минутах команды раскрываться не будут. Но любой забитый мяч может всё изменить. В таком случае команда, которая пропустит первой, вынуждена будет идти вперёд. И здесь уже возможно всё.