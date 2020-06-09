Неприличный жест арбитра, закрытие «Битвы за хайп» и поход в стрип-клуб на $1 млн: околоспортивные события недели

Боец UFC Мария Агапова рассказала, как в трудные времена в США была готова жить на улице и питаться голубями, а бывшая фристайлистка Мария Комиссарова приветствовала объявление в международный розыск лечившего её врача, обвиняемого в хищении и мошенничестве. В Латвии арбитр Андрис Трейманис показал средний палец африканскому футболисту, в семье легкоатлеток из ЮАР Кастер Семени и Виолет Рассебои, предположительно, родилась дочь, а ведущий одного из подкастов рассказал историю о том, как баскетболист Джеймс Харден за одну ночь оставил $1 млн в хьюстонском стриптиз-клубе. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Боец рассказала о выживании в США

Боец наилегчайшего веса из Казахстана Мария Агапова готовится к дебюту в UFC. 13 июня ей предстоит сразиться в Лас-Вегасе с бразильянкой Мелиссой Гатто. В интервью порталу News.ru спортсменка рассказала о своём непростом пути к успеху в США. По словам девушки, были моменты, когда она могла остаться жить на улице, однако ради возможности построить карьеру в смешанных единоборствах Агапова была готова свыкнуться с этим.

«У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой», — призналась спортсменка.

Она рассказала, что, когда ей не хватало денег на еду, на помощь приходили одноклубники и менеджеры. Неблагополучный период в жизни Агаповой, похоже, остался позади. После серии успешных поединков у неё появились спонсоры. Также спортсменка подписала контракт с самым престижным промоушеном в ММА.

Нехватка денег остановила «Битву за хайп»

На минувшей неделе стало известно о закрытии проекта блогера Амирана Сардарова «Битва за хайп». В нём в октагон выходили такие персонажи как, например, отбывший тюремный срок боец ММА Вячеслав Дацик. В рамках шоу между собой могли встретиться соперники из разных весовых категорий.

Закрытие проекта Сардаров объяснил отсутствием финансирования в связи с пандемией коронавирусной инфекции: «К сожалению, «Битва за хайп» больше не будет выходить. Я её уже не могу тянуть, не вывожу. Мне было тяжело её тянуть и до коронавируса. Расходы очень сильно росли, гонорары росли, аппетиты ваши росли. Но это нормальная история. Любой боец, который выигрывает, заслуживает получать больше за следующий бой».

По словам Сардарова, тех денег, которые зарабатывались на проведении боёв, не хватало даже на поддержание промоушена на прежнем уровне.

«Это первый в России промоушен, который вышел из народа, полюбился народу. Но математика не бьётся, к сожалению. Рынка нет, денег нет, инвестора нет. Вынужден сообщить вам, что проект закрывается», — добавил блогер.

Лечившего Комиссарову доктора объявили в международный розыск

Карьеру российской фристайлистки Марии Комиссаровой оборвала тяжёлая травма позвоночника, полученная на Олимпийских играх в Сочи. Спортсменка оказалась прикована к инвалидному креслу. Реабилитацию Комиссарова проходила в клинике доктора Евгения Блюма в Испании. Медик заверял, что спортсменка сможет восстановиться и встать на ноги, однако этого не произошло.

Теперь Блюма подозревают в хищении 27,8 млн рублей, выделенных государством и различными фондами на лечение Комиссаровой. По версии следствия, будучи доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, он знал, что современная медицина не способна помочь Марии восстановиться, но всё равно взял деньги.

Комиссарова подала в суд на Блюма в 2018 году. В 2019-м Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело. СМИ писали о мошенничестве в особо крупном размере. На днях пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова сообщила, что врач объявлен в международный розыск. Ему также грозит заочный арест.

«Было странно, что после возбуждения уголовного дела он активно рекламировал свои услуги, планировал выпуск книги о собственной методике и активно набирал новых клиентов», — прокомментировала Комиссарова решение суда ТАСС.

Судья из Латвии объяснил показанный игроку средний палец

Футбольный арбитр из Латвии Андрис Трейманис оказался в центре скандала. В ходе контрольного матча между «Ригой», которую тренирует бывший наставник московского «Спартака» Олег Кононов, и РФШ он удалил ивуарийского игрока гостей Седрика Куадио и вдобавок показал ему средний палец. Данный эпизод мог пройти незамеченным, но публикация скриншота из трансляции попала в интернет и вызвала серьёзный резонанс.

35-летний Трейманис обслуживает матчи еврокубков и входит в список кандидатов на работу на чемпионате мира 2022 года от Европы. Чтобы не испортить репутацию, ему пришлось объясняться. В своём видеообращении в Facebook судья дал понять, что расистский подтекст в данной ситуации искать не стоит.

Как видно на записи эпизода, после борьбы за мяч у боковой линии Куадио показал средний палец то ли лайнсмену, то ли игроку «Риги». Трейманис заметил неприличный жест, подбежал к легионеру и предъявил ему красную карточку. Если верить рефери, ивуариец сначала не понял, за что его удаляют. Тогда судья в соответствии с правилами продемонстрировал, в чём конкретно провинился Куадио.

«Я просто показал, что он натворил. Не нужно выхватывать деталь из целого — смотрите весь эпизод целиком. Бывает, что из чёрного делают белое и наоборот», — объяснил Трейманис.

У Семени и Рассебои появился ребёнок

У южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени и её возлюбленной Виолет Рассебои родился ребёнок. На это спортсменка намекнула в своём Instagram-аккаунте, опубликовав снимок с парой детских кроссовок.

О рождении ребёнка также сообщила южноафриканская газета Daily Sun. Источники издания уточнили, что малыш родился несколько месяцев назад.

Семеня и Рассебоя поженились в мае 2015 года. Свадебная церемония прошла в южноафриканском городке Га-Дикгале в провинции Лимпопо.

В 2019-м Семеню признали гермафродитом: в её организме обнаружили как женские, так и мужские половые признаки. Бегунью биологически отнесли к мужскому полу с женскими гендерными особенностями. Ей выдвинули три условия возвращения в спорт в качестве женщины: приём контрацептивных средств, инъекции регулятора гормонов и операция.

Харден потратил $1 млн за одну ночь в стриптиз-клубе?

Звёздный баскетболист «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден хорошо известен в НБА не только как блестящий защитник, но и как частый гость стрип-клубов. Однажды любовь к заведениям подобного рода даже привела к тому, что после шумной вечеринки один из баров вывел из обращения его номер. В выпуске подкаста Джо Баддена его соведущий Мол (Джамил Клэй) рассказал историю о том, как майку Хардена повесили под потолок стрип-клуба в Хьюстоне, в котором баскетболист за ночь расстался с круглой суммой.

«Майка Джеймса свисала с потолка. Они сделали это, потому что, по их словам, Джеймс спускал там уйму денег, понимаете? Так что они повесили его майку под потолком стрип-клуба», — отметил Клэй.

По его словам, в одну из ночей Харден якобы потратил в клубе $1 млн.

Абрамович купил «Крик» Мунка?

По данным Telegram-канала Sotheby's Life, владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович стал обладателем знаменитой картины норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». Сообщалось, что покупка обошлась ему в $120 млн. Однако источники нескольких российских СМИ в окружении предпринимателя опровергли эту информацию.

«Эта история не соответствует действительности», — сказал собеседник РИА Новости.